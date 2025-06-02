我是廣告 請繼續往下閱讀

位於捷運劍潭站旁的「CAAM 承德168」大樓，興建20層樓，根據實價登錄，去年全球搜尋引擎龍頭Google駐點該大樓，租下12-20樓，信義房屋專家表示，過去劍潭站周邊的商辦大樓較少，僅有科技業英業達大樓與少數中小企業，隨著指標高科技產業進駐，首要受惠的就是劍潭捷運站商圈，預計人口移入可望帶來購售屋需求。「CAAM 承德168」大樓由振業化工、浩安實業、微技實業聯合開發，興建20層樓，信義房屋士林劍潭店專案經理歐俊毅表示，指標科技業龍頭會進駐位於承德路上的「CAAM 承德168」大樓，主要是看中產業群聚與交通兩大優勢，往北走近北投士林科技園區，又鄰近捷運劍潭站，優勢難取代。除此之外，士林的整體發展潛力，也受科技業青睞，包括近士林官邸有屋齡9年的商辦大樓產品，而士林捷運站TOD大樓正在興建中，屆時將有飯店、商場進駐，而劍潭捷運站的TOD大樓將蓋16層樓的商辦大樓，加上北士科未來若發展成形，會有醫療、研發產業進駐，產業聚落成形後，隨之而來的人口紅利，有益帶動房市。歐俊毅進一步說明，目前承德路上商辦新大樓不多，附近產業有電子製造公司英業達，也有一棟屋齡20年左右的大樓，分散出租給中小企業，屆時夠多企業進駐後，周邊購屋、租屋的需求將增加，首要受惠的商圈為捷運劍潭站商圈。劍潭捷運站周邊規劃的產品，坪數都不大，約20-30坪左右的捷運宅，區域內有3個新建案，預計明年底完工，開價120-130萬，實價登錄則是有100初頭的行情，而屋齡15-20年的電梯大樓單價80-90萬之間，舊公寓則是單價55-65萬，近期也不乏有科技業上班族超前部署，詢問度高。