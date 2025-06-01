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本週適逢端午假期，民眾家中必備粽子，不過常常遇到粽子太多吃不完的情形，通常都會塞在冰箱中，不過粽子在冰箱內可以放多久呢？對此，食藥署提醒，若發現冷凍粽子表面出現結霜，代表食品曾經歷溫度變化，基於食品安全考量不建議食用。針對粽子太多吃不完，民眾該如何存放？食藥署表示，不論是自己製作或是購買的粽子，如果暫不食用，都應儘速放進冷凍庫（-18℃以下）貯藏。透過低溫保藏技術，能減緩微生物繁殖速率，進而有效地延長食品保鮮期。食藥署也指出，食品在貯存過程中，品質也會發生些微變化，例如色澤的劣變或是風味的劣化等，這些變化可能是來自食品本身成分間相互作用或是微生物繁殖所造成。因此，食藥署提醒，若要確保粽子保有原來的風味，建議應儘速食用完畢，不要放置冷凍庫太久。衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富強調，若發現冷凍粽子表面出現結霜，代表食品曾經歷溫度變化，基於食品安全考量不建議食用。衛生福利部國民健康署指出，一顆200公克的肉粽熱量高達500到600大卡，相當於60公斤成人需要划2.9小時龍舟或慢跑1.2小時才能消耗。建議民眾可採取分食方式，並減少醬料使用量，享受食物原味。食藥署提醒民眾，不管粽子是自己包還是買現成的，想安心吃粽要掌握4大原則！一、慎選食材：購買包裝完整、標示清楚，且沒有散發出異味的食材。二、妥善清洗：料理及食用前，雙手要清洗乾淨。三、低溫保存：食品保存低於7°C，且不要在室溫放置過久。四、充分加熱：粽子要澈底加熱後再食用。