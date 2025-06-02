台灣人一年四季愛吃火鍋，不管是冷冷的冬天，還是炎熱的夏天，火鍋店總是人潮滿滿，也讓台灣火鍋品牌越來越多，其中如石二鍋、築間和肉多多等平價鍋物，都廣受眾多老饕喜愛。但過去有民眾挖出超強火鍋品牌「嗑肉石鍋」，不僅主打超強自助吧，餐點CP值和水準都十分高，且店家還推出超浮誇的肉瀑布，讓民眾邊吃還能邊享用不一樣的視覺饗宴。
石二鍋、肉多多吃膩了！台灣人改衝這間火鍋
有網友過去在Threads發文，表示曾前往嘉義的嗑肉石鍋用餐，店內自助吧種類相當豐富，不管是青菜、火鍋料、飯、泡麵、飲料和冰淇淋都能吃到飽，「以CP值來說算不錯，肉很多吃不完」。
貼文曝光後，隨即引發眾多火鍋愛好者留言，「青菜選擇超多，很讚」、「嗑肉石鍋跟第一次吃時差好多，整個大大進步耶，而且生意變超好」、「好喜歡吃嗑肉石鍋」。
嗑肉石鍋到底夯什麼？超猛自助吧圈粉無數人
據了解，連鎖火鍋品牌「嗑肉石鍋」創立於2017年，目前全台灣北中南地區皆有分店，總店數高達20家以上，官網也強調每間分店座位皆有不同巧思，除了提供吧檯座位外，也有2至4人的舒適空間可以使用。
嗑肉石鍋最受顧客歡迎的，就是它那多達50種食材以上的自助吧，不管是青菜、火鍋料都能夠自由夾取，店內還提供白飯吃到飽，滷肉、咖哩醬及打拋豬淋醬也可免費使用，另外還有多款飲料、冰淇淋，客人完全不怕吃不飽。
嗑肉石鍋最低368元吃到飽！最強特色被爆出
實際查詢嗑肉石鍋菜單，以單人套餐部分來看，最低只要368元就能享用，倘若是愛吃海鮮的民眾，也可加價購買額外餐點。除了單人部分，店家還有推出不列顛嗑肉共享餐，雙人組合或三人組合皆有，價格區間於1199元至1999元間。
說到嗑肉石鍋最厲害的特色，不得不提到店家推出的浮誇系肉瀑布，透過黑色容器將肉品全部裝成一盤，在店員端上桌後，肉品底部會開始不斷散發煙霧，視覺感受上相當驚艷，也成為許多人來店打卡拍照必點的特色餐點之一。
嗑肉石鍋值得嘗鮮嗎？台灣人真心話全說了
實際查詢嗑肉石鍋評價，各門市幾乎皆4.7顆星以上的成績，多數顧客也都給予「環境好，空間感、明亮感都非常的好」、「第一次體驗有肉肉瀑布的價位，超豪華的」、「自助吧菜跟火鍋料都很多，飲料機也是選擇多到不行」等正面讚美。
不過也要提醒民眾，嗑肉石鍋在熱門時段人潮眾多，為了避免撲空或是得花更多時間才能進到店裡，建議可以事先透過網路線上定位系統事先預訂，才不會還沒吃到大餐，就先排隊排到生氣。
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有網友過去在Threads發文，表示曾前往嘉義的嗑肉石鍋用餐，店內自助吧種類相當豐富，不管是青菜、火鍋料、飯、泡麵、飲料和冰淇淋都能吃到飽，「以CP值來說算不錯，肉很多吃不完」。
貼文曝光後，隨即引發眾多火鍋愛好者留言，「青菜選擇超多，很讚」、「嗑肉石鍋跟第一次吃時差好多，整個大大進步耶，而且生意變超好」、「好喜歡吃嗑肉石鍋」。
嗑肉石鍋到底夯什麼？超猛自助吧圈粉無數人
據了解，連鎖火鍋品牌「嗑肉石鍋」創立於2017年，目前全台灣北中南地區皆有分店，總店數高達20家以上，官網也強調每間分店座位皆有不同巧思，除了提供吧檯座位外，也有2至4人的舒適空間可以使用。
嗑肉石鍋最受顧客歡迎的，就是它那多達50種食材以上的自助吧，不管是青菜、火鍋料都能夠自由夾取，店內還提供白飯吃到飽，滷肉、咖哩醬及打拋豬淋醬也可免費使用，另外還有多款飲料、冰淇淋，客人完全不怕吃不飽。
嗑肉石鍋最低368元吃到飽！最強特色被爆出
實際查詢嗑肉石鍋菜單，以單人套餐部分來看，最低只要368元就能享用，倘若是愛吃海鮮的民眾，也可加價購買額外餐點。除了單人部分，店家還有推出不列顛嗑肉共享餐，雙人組合或三人組合皆有，價格區間於1199元至1999元間。
說到嗑肉石鍋最厲害的特色，不得不提到店家推出的浮誇系肉瀑布，透過黑色容器將肉品全部裝成一盤，在店員端上桌後，肉品底部會開始不斷散發煙霧，視覺感受上相當驚艷，也成為許多人來店打卡拍照必點的特色餐點之一。
嗑肉石鍋值得嘗鮮嗎？台灣人真心話全說了
實際查詢嗑肉石鍋評價，各門市幾乎皆4.7顆星以上的成績，多數顧客也都給予「環境好，空間感、明亮感都非常的好」、「第一次體驗有肉肉瀑布的價位，超豪華的」、「自助吧菜跟火鍋料都很多，飲料機也是選擇多到不行」等正面讚美。
不過也要提醒民眾，嗑肉石鍋在熱門時段人潮眾多，為了避免撲空或是得花更多時間才能進到店裡，建議可以事先透過網路線上定位系統事先預訂，才不會還沒吃到大餐，就先排隊排到生氣。