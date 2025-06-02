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石二鍋、肉多多吃膩了！台灣人改衝這間火鍋

▲嗑肉石鍋在北中南部皆有分店，主打超高CP值和自助吧，廣受眾多老饕喜愛。（圖／翻攝Google地圖）

嗑肉石鍋到底夯什麼？超猛自助吧圈粉無數人

▲嗑肉石鍋自助吧種類眾多，不管是青菜、火鍋料、飲料或冰淇淋皆可無限量享用。（圖／嗑肉石鍋臉書）

嗑肉石鍋最低368元吃到飽！最強特色被爆出

▲嗑肉石鍋推出超浮誇的肉瀑布，視覺感受上相當驚艷，也成為許多人來店打卡拍照必點的特色餐點之一。（圖／嗑肉石鍋臉書）

嗑肉石鍋值得嘗鮮嗎？台灣人真心話全說了

台灣人一年四季愛吃火鍋，不管是冷冷的冬天，還是炎熱的夏天，火鍋店總是人潮滿滿，也讓台灣火鍋品牌越來越多，其中如石二鍋、築間和肉多多等平價鍋物，都廣受眾多老饕喜愛。但過去有網友過去在Threads發文，表示曾前往嘉義的嗑肉石鍋用餐，店內自助吧種類相當豐富，不管是青菜、火鍋料、飯、泡麵、飲料和冰淇淋都能吃到飽，貼文曝光後，隨即引發眾多火鍋愛好者留言，「青菜選擇超多，很讚」、「嗑肉石鍋跟第一次吃時差好多，整個大大進步耶，而且生意變超好」、「好喜歡吃嗑肉石鍋」。據了解，連鎖火鍋品牌「嗑肉石鍋」創立於2017年，目前全台灣北中南地區皆有分店，總店數高達20家以上，官網也強調每間分店座位皆有不同巧思，除了提供吧檯座位外，也有2至4人的舒適空間可以使用。嗑肉石鍋最受顧客歡迎的，，不管是青菜、火鍋料都能夠自由夾取，，客人完全不怕吃不飽。實際查詢嗑肉石鍋菜單，，倘若是愛吃海鮮的民眾，也可加價購買額外餐點。除了單人部分，店家還有推出不列顛嗑肉共享餐，雙人組合或三人組合皆有，價格區間於1199元至1999元間。說到嗑肉石鍋最厲害的特色，不得不提到店家推出的浮誇系肉瀑布，，也成為許多人來店打卡拍照必點的特色餐點之一。實際查詢嗑肉石鍋評價，各門市幾乎皆4.7顆星以上的成績，多數顧客也都給予等正面讚美。不過也要提醒民眾，嗑肉石鍋在熱門時段人潮眾多，為了避免撲空或是得花更多時間才能進到店裡，，才不會還沒吃到大餐，就先排隊排到生氣。