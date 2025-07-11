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新北市汐止地政事務所分析去年9月19日第七波信用管制前後半年、汐東捷運線5站周邊的不動產買賣交易價量變化，整體房市表現呈現「量縮價穩」趨勢，其中漲幅最高的一站為位於台鐵汐科北站附近的SB14站，住宅大樓均價55.03萬元上漲至58.14萬元，漲幅5.6%。信義房屋專家表示，汐科商圈有產業人口的居住剛需支撐，不太受房市景氣左右，也因區域內新建案少，只要一有釋出，很受消費者青睞。信義房屋專案經理楊玗臻表示，汐科商圈因周邊有汐止科學園區，聚集許多高科技與生技醫療約400家企業，就業人口的居住剛需穩定支撐區域房市，不太受房市大環境左右，許多上班族在周邊租屋一陣子後買房，也不會因為房市轉冷而大量拋售。楊玗臻說，汐東捷運線SB14站與汐科火車站整合，更讓汐科商圈除了台鐵交通優勢，更多了捷運議題，具備未來發展性，周遭生活機能有超商、百貨商場、傳統市場，食衣住行都很便利，楊玗臻表示，部分汐止科學園區上班族不是本地人，多是在汐止工作後，成家立業，他們若要離開汐止，會以火車通勤，住在汐科商圈，能降低通勤的時間成本；區域內的購屋族群有首購族，也有小換大的換屋族群，許多在南港、內湖上班的族群，也會因為比價效應，而轉而到汐止購屋。汐科商圈內以屋齡20-30年的中古大樓居多，大多為國泰、潤泰等指標建商興建，建商品牌累積的口碑，讓中古屋即使屋齡較高仍能支撐房價，單價位在45-60萬之間，區域內也有部分屋齡10年內的大樓，單價約65萬左右。整體而言，以2-3房，社區有管理、總價1600-2500萬之間的產品最受青睞。楊玗臻觀察，因為有汐東捷運線加持，屋主信心面足，不急著出售房屋，也難免會有賣了買不回來的疑慮，而買方則是觀察是否有降價空間，因此也不急著出手，買賣雙方都在觀望中。未來汐東線開通後，銜接到內湖，對於居住在汐止的內湖上班人口是一大利多，近期也有來自內湖的客戶，北漂在內湖租屋10年後，轉而到汐止購屋，先買總價1200-1300萬的大一房物件，先求有再求好，完成首購夢想。