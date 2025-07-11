7月11日「7-11吉祥物OPEN將」生日，照理說應該是7-11優惠活動做大、版面最大，沒想到全家一連串操作把風采都給搶了！主打「全家小編」也生日，順勢搭配週五六日優惠，甚至在霜淇淋的餅乾紙套上做巧思，還在店門口直接掛布條超高調，玩得比7-11本人還兇，讓網友全部笑翻表示：「到底是誰生日我都搞不懂了！」連鎖超商萊爾富則也現身留言表示：「哭！我感覺有被排擠！」超逗趣互動引爆討論。
全家7/11風采搶贏7-11！掛布條、霜淇淋買一送一被讚爆
全家在10日晚間就先發文表示「就知道你也是全家人！嘻嘻」只見貼出的照片，一間7-11在門口掛布條表示「我們全家人都祝7-ELEVEN生日快樂」，結果隔壁的全家門市輸人不輸陣也掛上紅布條寫下：「抓到！隔壁也是全家人！全家小編也是7月11日生日哦！」
隨後10日晚間7時11分，全家又在粉專發文「各位各位！現在是7月10日晚上7點11分，再過幾小時就是我們同事7/11的生日，我們正在做最後準備，大家猜猜我們今年會怎麼為她慶生？」隨後在過午後12點，全家公布慶生方案，將在今天起至7月13日三天，推出霜淇淋買一送一活動，雖然名目是在祝全家小編生日快樂，但由於7月11日總是比較直覺是7-11的日子，沒想到全家一連串操作把版面都給佔盡。
超過萬名網友在全家粉專朝聖表示「太好笑了！一連串操作都忘記應該是7-11的日子」、「POV：當7/11全家玩得比7-11兇」、「超好笑，根本明顯出來打對台的，而且版面全部搶光」、「全家太好笑了，怎麼企劃會這麼有才啊」、「真的很好笑，全家太瘋了」；而萊爾富小編還現身留言表示「哭！我感覺有被排擠！」達美樂小編則也現身安慰：「不哭不哭，來我們家吃披薩」互動非常有趣。
全家慶祝小編生日「霜淇淋買一送一」！餅乾紙套別丟有用途
而全家這回慶祝小編生日推出「霜淇淋買一送一」連續三天，即日起至週末7月13日，有趣的是，霜淇淋的餅乾套全家還特別改版，上面印製「7/11全家小編生日快樂」，只要倒過來就會變成一頂生日帽，有去買的民眾吃完記得也不要將餅乾紙套直接丟掉，因為可以抽獎！
即日起至7月13日23時59分，轉發貼文到限動並貼上「戴上Fami!ce霜淇淋餅乾套慶生帽」的照片，並且@一位好友寫下祝福的話+祝福全家小編生日快樂，就可以有機會抽到「Fami!ce霜淇淋10支」，幸運兒只有一位，將會在7月18日抽出得獎者，公告在粉專留言處，霜淇淋也將以隨買跨店取方式送至全家會員帳戶中，愛吃全家霜淇淋的民眾別錯過囉！
7-11才是7/11主角有什麼優惠？會員先抽最高711元購物金
很多人也好奇7-11到底有什麼活動？其實7-11開跑更早，即日起至15日，會員結帳滿250元就能抽購物金，張張有獎（5元、10元、20元、100元、711元），最高可以獲得711元；滿1000元，送贈品3選1兌換券，五月花抽取式衛生紙一串、統一麵5入（肉燥／蔥燒牛肉風味）、絨毛布偶提袋；滿1500元，送星巴克好友分享券一張，加Yahoo購物樂購券一張。
另外也有許多優惠，包括熱狗大亨堡第二件7.11折、指定麵包吐司第二件7.11折、7-ELEVEN內的Mister Donut專櫃，42元（含）以下甜甜圈3入只要109元等。更多詳細7-11、全家優惠請點我
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全家在10日晚間就先發文表示「就知道你也是全家人！嘻嘻」只見貼出的照片，一間7-11在門口掛布條表示「我們全家人都祝7-ELEVEN生日快樂」，結果隔壁的全家門市輸人不輸陣也掛上紅布條寫下：「抓到！隔壁也是全家人！全家小編也是7月11日生日哦！」
隨後10日晚間7時11分，全家又在粉專發文「各位各位！現在是7月10日晚上7點11分，再過幾小時就是我們同事7/11的生日，我們正在做最後準備，大家猜猜我們今年會怎麼為她慶生？」隨後在過午後12點，全家公布慶生方案，將在今天起至7月13日三天，推出霜淇淋買一送一活動，雖然名目是在祝全家小編生日快樂，但由於7月11日總是比較直覺是7-11的日子，沒想到全家一連串操作把版面都給佔盡。
超過萬名網友在全家粉專朝聖表示「太好笑了！一連串操作都忘記應該是7-11的日子」、「POV：當7/11全家玩得比7-11兇」、「超好笑，根本明顯出來打對台的，而且版面全部搶光」、「全家太好笑了，怎麼企劃會這麼有才啊」、「真的很好笑，全家太瘋了」；而萊爾富小編還現身留言表示「哭！我感覺有被排擠！」達美樂小編則也現身安慰：「不哭不哭，來我們家吃披薩」互動非常有趣。
全家慶祝小編生日「霜淇淋買一送一」！餅乾紙套別丟有用途
而全家這回慶祝小編生日推出「霜淇淋買一送一」連續三天，即日起至週末7月13日，有趣的是，霜淇淋的餅乾套全家還特別改版，上面印製「7/11全家小編生日快樂」，只要倒過來就會變成一頂生日帽，有去買的民眾吃完記得也不要將餅乾紙套直接丟掉，因為可以抽獎！
即日起至7月13日23時59分，轉發貼文到限動並貼上「戴上Fami!ce霜淇淋餅乾套慶生帽」的照片，並且@一位好友寫下祝福的話+祝福全家小編生日快樂，就可以有機會抽到「Fami!ce霜淇淋10支」，幸運兒只有一位，將會在7月18日抽出得獎者，公告在粉專留言處，霜淇淋也將以隨買跨店取方式送至全家會員帳戶中，愛吃全家霜淇淋的民眾別錯過囉！
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很多人也好奇7-11到底有什麼活動？其實7-11開跑更早，即日起至15日，會員結帳滿250元就能抽購物金，張張有獎（5元、10元、20元、100元、711元），最高可以獲得711元；滿1000元，送贈品3選1兌換券，五月花抽取式衛生紙一串、統一麵5入（肉燥／蔥燒牛肉風味）、絨毛布偶提袋；滿1500元，送星巴克好友分享券一張，加Yahoo購物樂購券一張。
另外也有許多優惠，包括熱狗大亨堡第二件7.11折、指定麵包吐司第二件7.11折、7-ELEVEN內的Mister Donut專櫃，42元（含）以下甜甜圈3入只要109元等。更多詳細7-11、全家優惠請點我