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全家7/11風采搶贏7-11！掛布條、霜淇淋買一送一被讚爆

「抓到！隔壁也是全家人！全家小編也是7月11日生日哦！」

▲全家在門市門口掛布條跟隔壁7-11比排場，隔空對話笑翻不少網友。（圖／取自全家便利商店FB）

將在今天起至7月13日三天，推出霜淇淋買一送一活動，雖然名目是在祝全家小編生日快樂，但由於7月11日總是比較直覺是7-11的日子，沒想到全家一連串操作把版面都給佔盡。

而萊爾富小編還現身留言表示「哭！我感覺有被排擠！」達美樂小編則也現身安慰：「不哭不哭，來我們家吃披薩」互動非常有趣。

▲全家慶祝全家小編生日，推出連續三天霜淇淋買一送一的活動。（圖/全家提供）

全家慶祝小編生日「霜淇淋買一送一」！餅乾紙套別丟有用途

而全家這回慶祝小編生日推出「霜淇淋買一送一」連續三天，即日起至週末7月13日

上面印製「7/11全家小編生日快樂」，只要倒過來就會變成一頂生日帽

即日起至7月13日23時59分，轉發貼文到限動並貼上「戴上Fami!ce霜淇淋餅乾套慶生帽」的照片，並且@一位好友寫下祝福的話+祝福全家小編生日快樂，就可以有機會抽到「Fami!ce霜淇淋10支」，幸運兒只有一位

▲民眾吃完霜淇淋餅乾紙套不要丟，倒過來會變成生日帽，戴在頭上發文祝全家小編生日快樂，有機會抽到10支免費霜淇淋！（圖/全家臉書）

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