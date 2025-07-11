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▲7-11慶祝7/11生日快樂，會員指定商品結帳滿額三重送。（圖／7-11提供）

▲7-11慶祝7/11，門市推出眾多優惠，7-ELEVEN內的Mister Donut專櫃，42元(含)以下甜甜圈3入只要109元。（圖／7-11提供）

▲7-11門市美式買2送2、拿鐵買2送1。（圖／翻攝自7-11）

▲7-11 APP開跑「UNIOPEN開心花」活動，特大杯濃萃美式買11送11。（圖／手機截圖）

▲7-11 APP開跑「UNIOPEN開心花」活動。（圖／手機截圖）

▲全家全店指定商品單筆消費滿711元，就送四季春青茶7元優惠券。（圖／全家提供）

▲全家慶祝小編7/11生日快樂，特大經典美式4杯169元、大杯燕麥奶拿鐵3杯159元。（圖／全家提供）

▲全家小編7月11日慶祝生日，比拼7-11推出限時優惠。（圖／全家提供）

7月11日7-11、全家都在慶祝生日！原來今天除了是7-11吉祥物OPEN將生日外，全家也喊出「7/11是全家小編生日」，兩大超商龍頭「生日撞期」，7-11除了有咖啡買2送2外，還有消費滿額直接送整串衛生紙；全家祭出消費滿711元，就送四季春青茶7元優惠券，還有泡麵、洗衣精、豆奶三選一，兩大超商7/11慶生優惠整理包，不過全家、7-11可都不是7/11創店，慶祝起源一文秒懂。7-ELEVEN最早起源於美國德州達拉斯，後來擴展成便利商店，營業時間為每天早上7點到晚上11點，這在當時算是非常長的營業時間，於是店名就改成 7-Eleven。所以，「7/11」這個數字其實是來自營業時間「7AM到11PM」的意思，而不是指7月11日。不過由於7/11的數字和品牌名稱對應起來很有趣，後來幾年7-11都將7月11日定為吉祥物OPEN將的生日，今年除了幫OPEN將慶生外，也把7/11訂為「7-Eleven Day」。；滿1000元，送贈品3選1兌換券，五月花抽取式衛生紙一串、統一麵5入（肉燥／蔥燒牛肉風味）、絨毛布偶提袋；滿1500元，送星巴克好友分享券一張，加yahoo購物樂購券一張。且使用國泰世華／中國信託／玉山／台北富邦／聯邦／台新／icash Pay／悠遊付／悠遊卡／橘子支付／台新Pay，單筆指定商品滿1000元直接現折100元！全家、7-11為台灣便利商店兩大龍頭，每年7-11慶祝生日都會推出行銷優惠，全家也跟上話題慶祝「全家小編隔壁同事7/11生日快樂」，不過今年全家也玩出新花樣，主打慶祝「全家小編7/11」生日快樂，全家社群也發文笑喊「要比拼誰最會過生日。」即起至7月13日前，全店指定商品單筆消費滿711元，送「四季春青茶7元優惠券」，還有好禮三選一兌換券，可選排骨雞風味乾麵、橘子工坊制菌去味洗衣精、光泉雞蛋豆奶6瓶。◾單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）◾單品拿鐵10元多一杯，5.4折（原價110元、特價60元）◾金門高粱酒香凍檸美式特價69元，8.6折（原價80元）◾特大經典美式4杯169元，7.1折（原價60元、特價42元）◾大杯燕麥奶拿鐵3杯159元，7.1折（原價75元、特價53元）◾四季春青茶5杯142元，7.1折（原價40元、特價28元）