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肯德基「七塊雞299元」！周末炸雞優惠代碼被挖出

▲拿坡里買一送一！買大披薩、6塊炸雞送一台斤「酥炸三角骨」。（圖／記者蕭涵云攝）

三商炸雞

不只買一送一！下殺「買5送6」 2019年生日送薯條

暑假遇上周末，當然要開炸雞派對！肯德基經典「七塊雞」重磅回歸，7月連續三個周末限定「7塊雞狂歡桶299元」優惠，使用優惠代碼「40337」爽吃雞。而拿坡里、頂呱呱、三商炸雞、韓式炸雞bb.q CHICKEN四大「買一送一」一次整理，最划算周末炸雞優惠一篇吃個夠。肯德基經典「七塊雞」選在7月暑假重磅回歸，限定周末下殺優惠！7/11～7/13、7/18～7/20、7/25～7/27連續三個周末，使用優惠代碼「40337」爽吃限定「7塊雞狂歡桶299元」，「咔啦脆雞 x 7」原價497元、相當於下殺6折優惠快吃。7月暑假拿坡里「買一送一」速食優惠開跑！（原價390元）。拿坡里酥炸三角骨只送不賣，周末幫大家加菜。頂呱呱7月週年慶超多優惠！7月10日至7月16日，「台味一斤雞」套餐「經典一斤雞＋地瓜薯條」特價249元（原價369元，每日限量供應，售完為止）。週年慶加碼，7月17日至7月20日連續4天，天天「買一送一」，7月17日呱呱包、7月18日原味炸雞、7月19日地瓜薯條、7月20日阿勇雞塊6入，通通「買一送一」，幫大家試算，呱呱包一顆只要34.5元、原味炸雞一塊殺到30元超划算優惠（每人限購兩組）。慶祝三商炸雞7歲生日快樂！最狂周年慶三大速食優惠，即日起至7月16日：◾️（原價198元）。◾️三商炸雞，11塊炸雞腿特價333元（原價740元），相當於一塊炸雞腿30元「比買一送一便宜」。◾️2019年出生「免費吃薯條」！尋找一份。即日起至7月28日，韓式炸雞bb.q CHICKEN超值優惠券開吃，到店內用、外帶，只要出示優惠券就能爽吃地瓜薯條、QQ球、可樂等「買一送一」，柚香鮮蝦披薩、海鮮小煎餅、調味雞翅、起司球「第二件半價」。飽足單人超爽大餐「發光餐」爽吃「調味去骨炸雞6塊＋金瑪莉冬粉捲2個＋海鮮小煎餅＋汽水」特價249元（原價321元），雙人共享餐「打氣餐」則有「調味去骨炸雞6塊＋調味雞翅2隻＋汽水」特價279元（原價339元），整張優惠券最高省下1,100元，暑假開吃好划算。bb.q CHICKEN提早預告加碼優惠，將於7月15日至7月28日，限期推出韓式炸雞經典美味「1970老爸炸雞」原價139元，使用優惠券嚐鮮享8折個人套餐「脆雞餐」優惠價359元（原價398元）、雙人「全享餐」優惠價599元（原價636元）。