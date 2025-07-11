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幫大家算好，大杯美式57.5元、那堤70元、星沁爽55元、星冰樂62.5元，新品美人魚「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」只要95元

▲周五星巴克買一送一喝起來。（圖／記者蕭涵云攝）

貓奴要瘋了！星巴克4款花色「貓咪尾巴便利單杯提袋」7/14開賣一次收

▲星巴克爆紅「貓咪尾巴便利單杯提袋」總共有灰貓、粉貓、藍貓、斑紋貓4款花色。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克「貓咪尾巴便利單杯提袋」銷售辦法說明

「灰貓／粉貓／藍貓／斑紋貓」貓尾巴便利單杯提袋，每個350元

上市時間：2025/7/14(一)當日各門市營業開始時間

▲星巴克灰貓／粉貓／藍貓／斑紋貓「貓咪尾巴便利單杯提袋」一次全開賣。（圖／記者蕭涵云攝、星巴克提供）

▲CAMA CAFE「學成北大店」重新開幕9折優惠。（圖／翻攝自CAMA CAFE FB）

CAMA CAFE新店開幕「9折優惠」到月底

CAMA CAFE 學成大店

天啊貓奴要瘋了！今（11）日周五爽喝「星巴克買一送一」咖啡優惠，還驚喜迎接爆紅「貓屁屁杯套」4款花色首度一次全開賣，7月14日開搶灰貓尾巴／粉貓咪尾巴／藍貓咪尾巴／斑紋貓「貓咪尾巴便利單杯提袋」，還沒收集全套的粉絲絕對要把握機會。CAMA CAFE新店開幕9折優惠一次整理。今「星巴克買一送一」繼續喝咖啡優惠！，半價通通喝起來。提醒大家，不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。天啊！有夠難搶的爆紅星巴克「貓咪尾巴便利單杯提袋」，竟然有機會一次全買齊！台灣星巴克「貓屁屁杯套」紅到日本去一戰成名，陸續出了4款花色、每次開賣都搶翻天。，同步回歸開搶，7月14日一次開賣4款花色，真的不能再錯過。注意事項提醒大家：1. 商品上市當日，為顧及安全，指定商品，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。7/15(二)起則不受此限。2.3. 各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。4. 貼心提醒您，購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。商品無法提供換貨服務（僅能退貨），敬請見諒。5. 線上門市活動辦法，請依各購買平台公告為準。6. 圖示商品僅供參考，請依門市實體為準。7. 凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利，若有未盡事宜，悉依本公司之相關公告辦理；本公司保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。8. 高雄時代門市排隊地點：統一時代百貨高雄店一樓大門口統一發放號碼牌。CAMA CAFE迎接新北市「學成北大店」重新開幕放送「9折優惠」到月底！位於北大社區，鄰近B&Q、HOLA，生活機能方便的CAMA CAFE學成北大店再度開幕，7月11日至7月14日試營運，輕食全面9折優惠；7月15日至7月20日「飲品全面9折」開幕優惠；7月21日至7月31日追蹤IG／FB打卡公開分享，還可獲得「15元優惠券」數量有限，送完為止（優惠券使用期間8/1~9/30）。現在加入會員，還可享「飲品85折優惠券」。地址：新北市樹林區大雅路268號時間：平日 07:30-18:00 例假日 07:30-18:00電話：02-2668-3263