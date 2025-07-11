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北市北投國中女壘隊昨（10）日發生疑似食物中毒事件，全隊18人含立農國小1人就醫，已全數返家。餐食包含茄子、滷肉、蔥蛋及奶茶等。因就醫人數超過6人，台北市衛生局依《食安法》命業者停工並進行查核與採樣送驗，並申請疾管署支援調查。若確認為食品中毒，業者恐遭重罰最高2億元，情節重大將依法移送偵辦。北投國中表示，昨晚間接獲消防局通報女壘隊學生疑似食安事件，校方立即啟動校安應變機制，全面掌握學生健康狀況，並全力協助後續處理與因應作業。學校初步了解，學生當日下午食用外送餐點後，晚間8時55分起，陸續有8人出現不適等症狀，經教練與校方陪同送醫就診。醫護人員已採集糞便檢體送驗，釐清可能的食安原因。校方說，學生就醫後症狀逐漸緩解，無上吐下瀉等食物中毒現象，精神良好，皆能清楚表達身體狀況。至晚間11時30分，多數學生已由家長接回返家休息，僅1人留院觀察，狀況穩定。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，昨（10）日晚間陸續接獲醫院通報，北投國中女子壘球隊發生疑似食品中毒，本案累計就醫人數達6人（含）以上，衛生局依食品安全衛生管理法第41條立即命業者暫停作業、停止供應餐點，以防止可能問題產品繼續流通而有擴大風險。並已於今日上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。因本案涉及多餐共食，且為進一步釐清可能之病因物質與原因食品，將向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查支援，以利後續判定。台北市衛生局後續將依衛生福利部食品藥物管理署訂定之「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，綜合檢驗結果、個案攝食情形、潛伏期與症狀等進行研判。若確認為食品中毒，原因食品供應者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款，依同法第44條處新台幣6萬元至2億元罰鍰；如涉及情節重大、足以危害人體健康之虞，將依食品安全衛生管理法第49條第1項第2款、刑法第191條及第191-1條移送地方檢察署偵辦。