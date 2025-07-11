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▲2024年5月至2025年4月，台北市14所公立完全中學周邊住宅價量一覽。（圖／永慶房產集團提供）

師大附中過半錄取頂大 國中部名額少！就拚誰設籍早

最熱門完全中學在大同區 年賣324件幾乎天天成交

▲台北市完全中學近一年周邊房市交易，以成淵高中附設國中324件最熱門，平均成交單價85.6萬元。（圖／翻攝網路）

▲2023年4月至2024年3月，台北市額滿完全中學周邊房市價量表現。（圖／永慶房產集團提供）

台北市有14所公立完全中學，都規劃有直升高中部名額。由於國中入學採學區制，因此升學率高、口碑好的公立完全中學是不少家長心中首選，不惜砸大錢買房設籍卡位。台北14所公立完全中學裡又以過半錄取頂大（台清交、政治、交通陽明）的師大附中最熱門，然而根據房仲最新資料曝光了設籍師大附中代價，房價1坪要117.5萬元，越來越貴了。永慶房產集團彙整了台北市14所公立完全中學，針對各校周邊800公尺內住宅市場近一年（2024年5月至2025年4月）價量進行分析。平均成交單價最貴的是大安區的師大附中，每坪117.5萬元，前一期（2023年4月至2024年3月）成交單價109.6萬元，漲幅約7.2%；最便宜的是萬華區的大理高中附設國中，每坪53.6萬元。而根據統計，。而北市公立學校中頂大錄取率最高的是北一女63.69%，其次為建中的62.96%。私校頂大錄取率最高的則是薇閣高中62.72%。由於公立國中入學採學區制，因此頂大升學率高師大附中是家長設籍卡位首選。內行人透露，「」，不過，「」。台北市14所公立完全中學周邊房市，交易量上以大同區成淵高中附設國中324件最熱門，平均成交單價85.6萬元；其次是中山區大同高中附設國中235件；松山區西松高中附設國中183件排第三；而師大附中則以179件居第四。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，成淵高中緊鄰捷運民權西路站，是淡水信義線與中和新蘆線的交會點，且有大同、雙蓮國小，一路從國小讀到高中。距離延三夜市、迪化街也不遠，日常採買、生活機能一應俱全。比對永慶房產集團台北市14所公立完全中學，2023年4月至2024年3月與2024年5月至2025年4月周邊房市價量統計，發現。交易最熱絡的成淵高中附設國中前期成交均價73.3萬元，漲幅16.1%居次。