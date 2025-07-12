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台北市內湖河濱公園去年發生一起致命事故，去年10月一名60多歲的吳姓老翁清晨散步時，遭34歲顏姓男子騎乘的自行車迎面撞上，頭部重創昏迷，經搶救10天仍不幸離世。士林地院近日依過失致死罪判刑8個月，案件仍可上訴。根據判決書內容，事發於2024年10月15日上午約8點，顏男騎著自行車沿潭美街外河濱公園步道自汐止往大直方向行駛，當天天氣晴朗，路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，但他卻疏於注意，衝撞在步道上散步的吳翁，導致對方顱骨骨折、腦出血，送醫後昏迷指數急劇下降，最終於10月25日不治身亡。警方調閱現場周邊監視器，僅拍到顏男事發前經過的影像，無法捕捉碰撞瞬間。顏男事後主動承認肇事過失，並與死者家屬協商賠償，然而雙方因金額落差無法達成共識，吳翁遺孀悲痛提告，盼為丈夫討回公道。士林地院審理指出，該路段屬行人與自行車共用空間，顏男在明知須注意安全的情況下仍未採取必要避讓措施，導致意外發生，釀成難以挽回的憾事。法院認為，他雖無前科、素行良好，且事後坦承犯行、具悔意，並願意協商賠償，惟肇事情節屬重大疏失，仍須依法究責。法官考量顏男具大學學歷，從事電子業，月薪7萬元，且符合自首減刑要件，最終依《刑法》過失致人於死罪，判處8個月有期徒刑，全案可上訴。