我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Judy不僅有個人頻道要經營，如今不僅開了間餐廳，又接下經營職業排球啦啦隊的重任，十分忙碌。（圖／記者張一笙攝）

▲Judy透露目前團隊配置將會是3個韓籍啦啦隊以及12-15名台灣籍成員。（圖／臺北伊斯特排球隊提供）

▲Judy不僅會親自監督剪片，還會到餐廳去幫忙。（圖／翻攝自JudyIG）

曾以比基尼形象爆紅的韓籍YouTuber Judy，近年積極轉型經營YouTube頻道與個人事業，卻也面臨龐大支出壓力，她日前在頻道中坦言目前每月固定支出超過百萬新台幣，包括拍攝、剪輯、器材、翻譯與人事等，所有支出全都得自己扛下來。而Judy近日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，坦言：「儘管頻道仍有基本流量，但流量不能完全信賴！」強調自己的團隊一週能上8支影片，而接下來排球賽季開始，自己的團隊也必須每剪出8支影片，談到月花百萬養團隊，Judy直言自己：「不能睡也得撐！」📌看更多／📌看更多／📌看更多／📌看更多／事實上，在記者抵達與Judy採訪地點時，她還在辦公室內與團隊們討論影片走向。除了頻道經營外，Judy近來更投入籌備全新職業排球啦啦隊「Tokki Cutie」的籌備，她向記者透露：「」直言這些成員不只是舞台上的啦啦隊，更是她要打造的「影響力角色」。Judy表示，從選角、服裝設計到形象包裝、影片產出，整套營運模式都會由她與團隊獨立執行，由於每一環都需投入大量資金：「我們不是側拍幾支影片而已，是在經營一個品牌、一群未來可能成為明星的女孩。」為了壓低成本，Judy創業初期幾乎什麼都親自來，白天拍攝、晚上剪片、凌晨還在改影片，她自嘲自己跟經紀人是「不睡覺也要撐下去的超人」餐廳開幕初期，她跟經紀人甚至必須中午進餐廳煮飯接待客人，結束後再趕回公司剪片。Judy即便現在已有3名全職剪輯師以及1名外包剪輯師協助，她仍堅持每支影片自己審過一遍，她坦承：「創作要維持品質，不能只是交出去就算了。我知道這樣做會累，但這是我選擇的責任。」談到先前外界質疑她不是專業的啦啦隊經紀人，Judy霸氣回應：「沒錯，我不是，但我們有做出來，能做出別人做不到的東西。」Judy霸氣表示：「我們團隊能幫女孩定期曝光、策畫內容，這是其他團體難以比擬的優勢。」Judy提到自己之所以會想開公司時，直截了當地表示：「就算哪天我的頻道不再賺錢，我還有自己的品牌和系統能撐下去。」Judy不只要經營眼前的成績，更想建立屬於自己的影響力王國：「我不是靠流量吃飯，我是靠自己和團隊撐起每一件作品的。」