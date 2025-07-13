台北市萬華區有一棟傳說的「猛鬼大樓」，1982年完工的西寧國宅（又稱西寧大樓），傳聞40年就鬧出30條人命，近期較為知名的事件，就是2021年網紅MC姐從西寧大樓5樓墜樓身亡，特殊氛圍也吸引知名導演蔡明亮在此取景，西寧國宅因為氯離子超標被列海砂屋，台北市政府預計在2026拆除，並改建為社會住宅。擁有百萬訂閱的YouTuber「人生肥宅x尊」近日也到西寧國宅探險，尊透露一進去就覺得跟外面是截然不同的世界，一直感受到有人在看著他。
西寧國宅屋齡約40多年，位置就在西門町商圈，交通相當方便，國宅分為分為A、B兩棟，一共16層樓，是住商混合大樓，5到16樓是住宅，2棟建物共有475戶，地下室是傳統市場、西寧市場，1樓則是電子3C賣場，2到4樓是市府辦公室，1樓後面還有一間景福宮，內部結構複雜，類似香港早期井字大廈，呈現複雜的田字型。
因為租金便宜，套房租金每月才約5千元，居住在西寧國宅的住戶多為老人及弱勢族群，但西寧國宅因為管理鬆散，過去發生多起墜樓案件，還有情殺、電梯故障、意外墜樓等死亡事件，累積死亡人數超過30人；更詭異的是，很多墜樓致死的死者還是專程前來輕生的外地人。根據《周刊王》報導，一名資深警員表示，過去曾有同一天發生2起跳樓案，「幾乎同時跳下來」，一個在洛陽停車場、一個在西寧大樓，當事人是一男一女，一開始還以為是殉情，查證才確認不是。
YouTuber「人生肥宅x尊」近日也發表影片表示，一進到西寧國宅就有跟外面截然不同的氛圍，外面雖然是白天很亮，但一進到國宅裡面就很暗，而且一進去就感覺有人在盯著他看，感覺很不舒服，電梯4樓以上都被鎖住不能按，牆壁上更貼有「安心專線1925」標語，尊認為裡面真的滿恐怖的，他不敢想像自己住在裡面會是什麼樣的情景，最後他還是不推薦大家去荒廢的建物冒險，畢竟還是有一些潛在危險。
西寧大樓產權屬於台北市政府，都市發展局持分約55％，財政局約45％，經過市府委託北市結構工程工業技師公會評估後，認為大樓結構難以補強，決定拆除大樓重建，預計在今年底讓住戶完成搬離，安置在福星或青年2期等3處社會住宅，西寧市場攤販則在2026年農曆年後搬遷，在攤販搬遷後就會開始拆除工程，預計會此處改建成福星社會住宅，約有1000戶，低樓層會有市場、住宿型長照機構、社福工作站等公共設施。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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YouTuber「人生肥宅x尊」近日也發表影片表示，一進到西寧國宅就有跟外面截然不同的氛圍，外面雖然是白天很亮，但一進到國宅裡面就很暗，而且一進去就感覺有人在盯著他看，感覺很不舒服，電梯4樓以上都被鎖住不能按，牆壁上更貼有「安心專線1925」標語，尊認為裡面真的滿恐怖的，他不敢想像自己住在裡面會是什麼樣的情景，最後他還是不推薦大家去荒廢的建物冒險，畢竟還是有一些潛在危險。
西寧大樓產權屬於台北市政府，都市發展局持分約55％，財政局約45％，經過市府委託北市結構工程工業技師公會評估後，認為大樓結構難以補強，決定拆除大樓重建，預計在今年底讓住戶完成搬離，安置在福星或青年2期等3處社會住宅，西寧市場攤販則在2026年農曆年後搬遷，在攤販搬遷後就會開始拆除工程，預計會此處改建成福星社會住宅，約有1000戶，低樓層會有市場、住宿型長照機構、社福工作站等公共設施。
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