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「路隊長」佔用內車道！只開76公里惹怒國道警察

▲國道公路警察局近期就發文公布一輛廂型車，在國道內車道只開76公里，忍不住開轟「路隊長」行徑。（圖／國道警察局）

國道內車道用途一次看！1違規最重可罰1萬2

▲國道車道用途一圖看懂。（圖／高公局）

小型車未以規定之最高速度行駛內側車道

新臺幣3,000元以上4,500元以下罰鍰。

行駛高、快速公路利用內側車道超車，超車後，如有安全距離未駛回原車道，且未以最高速限行駛，致堵塞超車道者，處汽車駕駛人新臺幣6,000元以上12,000元以下罰鍰。

國道高速公路一直以來都是民眾通勤、假日開車出遊必經路線，高速行駛加上沒有停等機制，可以大幅縮減移動時間。不過，國道公路警察局近期就發文公布一輛廂型車，在國道內車道只開76公里，忍不住開轟「路隊長」，貼文曝光後也引發一票駕駛人共鳴。國道公路警察局近日在官方臉書公布一張罰單照片，有一名駕駛在速限為110公里的國道路段內側車道，僅以時速76公里行駛，嚴重妨礙交通，忍不住開轟：「內線開76真是森77。老大啊！這裡的速限是110ㄟ！你開個76蹲在內線，到底是想氣死誰？不取締對得起大家嗎？」國道公路警察局進一步補充，國道上的攝影設備全天候運作，不僅會取締超速，也會針對低速、未繫安全帶、車距過近與使用手機等違規行為進行拍攝與舉發，同時呼籲駕駛們「慢速車不要佔用內車道、不當路隊長」。貼文曝光後，也立刻引爆一票用路人共鳴，「拜託多多取締，為了這種人閃來閃去，增加危險」、「龜速車其實比超速更危險」、「超速40公里扣牌，低於速限40公里是不是應該也要扣牌」、「支持低速佔用超車道扣牌」。事實上，根據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，高速公路各車道之行駛車種及行車速率有著很明確分別以及用途，完整如下：本次成為路隊長的廂型車，則是在國道限速110公里的內側車道，以76公里行駛，因此違反了「道路交通管理處罰條例第33條第1、2項」，，可處汽車駕駛人除此之外，因此，在國道內側車道行駛時，必須保持該路段最高速限，而且內側車道主要用途是供小型車超車使用，如果無法保持最高速限行駛，請記得切到其他車道，不要成為國道烏龜，否則就可能收到價值1萬2的照片哦！