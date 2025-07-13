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▲Cofit 營養師羅瑋如擅長結合運動與飲食雙重專業，協助不同族群透過科學方式調整體質、維護健康。此次於 7 月 6 日在迪卡儂三重店，特別針對產後媽媽族群，分享「五大減脂地雷」。（圖／Cofit 提供）

想要健康瘦身，運動與飲食缺一不可，但減脂不該靠硬撐，今年夏天，運動用品領導品牌迪卡儂 Decathlon 打造全台最大「迪卡儂城市運動場」系列活動熱鬧登場， Cofit 我的專屬營養師作為官方合作夥伴，也持續透過運動結合營養專業，並以全新開發的 「AI InBody」數位健康分析服務，陪伴民眾打造科學、有效的健康生活。根據體育署最新調查，台灣規律運動人口比例35.3%，創下近十年來新高，其中女性運動強度的增幅更高於男性。然而，受限於先天生理結構與荷爾蒙影響，即便飲食控制、規律運動，女性在減重速度與效果上，仍常面臨瓶頸。為協助更多人有效突破減脂困難，台灣最大營養師平台的Cofit ，先是於 7 月 6 日在迪卡儂三重店，特別針對產後媽媽族群，分享「五大減脂地雷」，包括飲食觀念不正確、腸道狀況不佳、睡眠不足、生活壓力與運動量不足，並深入說明運動與營養如何聯手，幫助產後女性更有效管理身體狀態。為滿足民眾對健康數據管理需求，Cofit 「AI InBody」數位健康分析服務，也將自 7 月 12 日起，每個週末於迪卡儂指定門市巡迴展開現場體驗活動。活動現場，民眾可透過手機拍攝 InBody 紙本報告，上傳至 Cofit 健康小工具，系統將透過 AI 掃描，快速轉換為圖像化電子報告，異常指標也會以紅字標示，一目了然，協助第一時間掌握健康風險。體驗結束後 7 天內，還會再收到由真人營養師提供的專屬數位健康分析與個人化建議，針對自身狀況提出具體改善方向，協助更全面理解身體變化。若希望現場即可掌握身體變化，也可提前上網預約營養師一對一服務，由駐點專業營養師協助即時解讀檢測結果，提供飲食、運動及健康建議，讓健康管理變得更即時、便利、透明。Cofit 總營養師張宜婷表示，減脂絕非單靠節食或運動苦撐，從了解自身狀況、數據掌握、飲食規劃到運動策略，缺一不可。過去民眾在 InBody 量測後，通常只能拿著紙本報告自行解讀，既容易遺失，也難以長期追蹤，更可能因此錯失最佳調整時機。Cofit 全新開發的 AI InBody 數位健康分析服務，正是為了解決這個痛點。透過 AI 掃描分析，紙本報告將即時轉為圖像化數位資料，異常數值也會清楚標示，所有身體數據同步更新至 Cofit App，協助使用者更直覺、完整地掌握自身變化。未來若有新的量測結果，也能隨時透過 Cofit App 更新檢測數據，清楚對照每次身體變化，減脂、健康管理都能更有跡可循。AI InBody 利用 AI 技術，讓健康數據不再是冷冰冰的黑白數字，未來若進一步加入 Cofit 一對一營養師服務、線上八週課程、甚至客製化保健品訂閱，營養師亦可透過這些紀錄，持續掌握身體變化，針對實際狀況提供更具體的飲食與運動調整方向，陪伴學員有系統地優化健康狀態，循序建立專屬於自己的生活管理模式。AI InBody 巡迴迪卡儂門市場次如下:● 7 月 12 日 新北三重店 18:00 - 21:00● 7 月 19 日 台北內湖店 11:00 - 12:00● 7 月 20 日 高雄亞灣店 14:00 - 18:00● 7 月 26 日 台中北屯店 10:00 - 13:00● 7 月 27 日 新竹店 14:00 - 18:00