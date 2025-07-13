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塑膠袋不是最毒！「1容器」裝熱食更危險

但譚敦慈強調紙製容器為了防止透水，通常會添加一層淋膜層來防水，但經過加熱後反而很容易釋出塑膠微粒，塑膠微粒含量甚至比塑膠袋還高

▲多數店家都會利用紙餐盒等紙類容易裝熱食，但譚敦慈提醒，若將紙製容器拿去加熱恐會釋出塑膠微粒。（圖／記者徐銘穗攝）

塑膠微粒是什麼？為何對人體有害？

塑膠微粒跑進血液後，可能會進入肝臟、腎臟等代謝器官，甚至還會突破血腦屏障，更有機會侵入腦細胞中，引發神經發炎，增加失智症的風險。

▲失智症患者腦部塑膠微粒含量是正常人的5倍，塑膠微粒會誘發免疫反應，進而導致神經發炎。（示意圖／取自Pexels）

塑膠微粒除了會產生化學危害，亦可能模擬人體荷爾蒙，也就是環境賀爾蒙，進入人體造成代謝症候群，激發體內胰島素阻抗，甚至可能導致女性產生肥胖，脂肪堆積容易堆積在臀部與大腿等下半身

一般小吃店或餐廳，通常為了生活方便與攜帶便利，會利用紙製容器裝盛食物，讓顧客能夠輕鬆帶回家裡享用。但近日「無毒教母」譚敦慈表示，；台北榮總遺傳優生科主任張家銘也說明，塑膠微粒會引發神經發炎，恐會提升失智症風險。譚敦慈近日在節目《健康零距離》中指出，一般人會認為塑膠袋裝熱湯對人體不安全，而改用紙製容器取代，如紙杯、紙碗和紙餐盒等，，對人體反而有危害。譚敦慈說明，經常有人會將沒吃完的便當透過微波加熱，但根據陽明交大學者研究指出，紙餐盒進行加熱後，所釋出的塑化劑和塑膠微粒會上升倍率高。事實上，過去台北榮總遺傳優生科主任張家銘曾在YouTube頻道「初日醫學」提到，塑膠微粒是有稜有角的小碎片，體積可小至奈米等級，倘若這些塑膠微粒經食用後，會順著腸胃道被腸子吸收，但因體積過小，被吸收後恐會跑進血液裡。張家銘醫師表示，根據研究，張家銘醫師說明，失智症患者腦部塑膠微粒含量是正常人的5倍，塑膠微粒會誘發免疫反應，進而導致神經發炎。張家銘醫師進一步解釋，由於血腦屏障是大腦保護機制，能阻擋大部分有害物質，倘若塑膠微粒突破這道防線，恐怕會對神經系統造成長遠影響。影片中也特別提到，，對未來的代謝發展與健康產生問題。