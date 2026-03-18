「2026 台灣數位資產論壇」即將於 3月24 日（星期二）在台北文創大樓 6 樓會議廳盛大登場 ！本次論壇主題定調為「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」 ，透過產業實務、金融專業與法律觀點的交叉對話，帶領與會者直面問題核心 。
企業採用穩定幣遇瓶頸？資誠會計師吳尚燉精闢拆解合規痛點
近來全球金融市場對穩定幣的應用升溫，愈來愈多跨國企業開始評估以穩定幣作為跨境結算與資金調度的替代方案 。然而，「企業準備好將穩定幣納入營運流程了嗎？」 以及「會計師如何看待鏈上資產的會計認列與風險揭露？」 成為企業主最頭痛的現實課題。
為了解決這項痛點，本次論壇特別邀請到資誠聯合會計師事務所執業會計師吳尚燉 ，針對穩定幣走入企業營運的實務面進行深度剖析。當資金可以 24/7 流動時 ，企業該如何合法合規地處理帳務認列？傳統「最後一哩路」的痛點是否真正被解決 ？吳尚燉會計師將憑藉深厚的財稅查核經驗，為台灣企業提供最接軌國際的合規指引，絕對是本次論壇不可錯過的重頭戲。
2026 台灣數位資產論壇：重量級講者與議程全公開
本次活動由台灣數位資產暨開放科技協會主辦 ，集結了來自國內外的業界巨擘與專業人士，深度議程規劃如下：
• 14:15-14:35｜穩定幣新紀元
• Tether 商務總監 Peter Chen
• 14:35-14:55｜驅動的信任：如何保障穩定幣與虛擬資產的鏈上透明度與安全數據
• Liminal Custody 創辦人 Mahin Gupta
• 14:55-15:10｜實務分享：區塊鏈應用的雲端佈署
• AWS 資深解決方案架構師 Scott Liao
• 15:50-16:20｜一步之遙還是言之尚早？穩定幣真的走入企業營運了嗎？
• 重量級與談：資誠聯合會計師事務所 執業會計師 吳尚燉、凱基商業銀行 資深協理 陳志榮等金融實務專家對談 。
• 16:20-16:50｜企業營運的現實課題：採用穩定幣之後的會計與合規討論
• 區塊勢創辦人 許明恩、陽明交通大學法學博士 蔡佩玲、理律法律事務所合夥律師 熊全迪、安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 陳富仁 。
論壇報名資訊（名額有限，請儘速報名）
• 論壇時間： 03/24 13:30-17:00
• 地點： 台北文創大樓 6 樓會議廳（台北市菸廠路 88 號）
• 報名費用： NT$1,500/人
📍數位資產論壇報名連結：
來賓：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffKFqXXldnr9hKHCyiIpvpeV92jEDI7IU4QKr4D7RP0V4m8Q/viewform
會員：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj9IcdHK72ylW9rvhI8ZKsGHCYsKxpEftB4DQq3lwXl5e5Ew/viewform
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近來全球金融市場對穩定幣的應用升溫，愈來愈多跨國企業開始評估以穩定幣作為跨境結算與資金調度的替代方案 。然而，「企業準備好將穩定幣納入營運流程了嗎？」 以及「會計師如何看待鏈上資產的會計認列與風險揭露？」 成為企業主最頭痛的現實課題。
為了解決這項痛點，本次論壇特別邀請到資誠聯合會計師事務所執業會計師吳尚燉 ，針對穩定幣走入企業營運的實務面進行深度剖析。當資金可以 24/7 流動時 ，企業該如何合法合規地處理帳務認列？傳統「最後一哩路」的痛點是否真正被解決 ？吳尚燉會計師將憑藉深厚的財稅查核經驗，為台灣企業提供最接軌國際的合規指引，絕對是本次論壇不可錯過的重頭戲。
本次活動由台灣數位資產暨開放科技協會主辦 ，集結了來自國內外的業界巨擘與專業人士，深度議程規劃如下：
• 14:15-14:35｜穩定幣新紀元
• Tether 商務總監 Peter Chen
• 14:35-14:55｜驅動的信任：如何保障穩定幣與虛擬資產的鏈上透明度與安全數據
• Liminal Custody 創辦人 Mahin Gupta
• 14:55-15:10｜實務分享：區塊鏈應用的雲端佈署
• AWS 資深解決方案架構師 Scott Liao
• 15:50-16:20｜一步之遙還是言之尚早？穩定幣真的走入企業營運了嗎？
• 重量級與談：資誠聯合會計師事務所 執業會計師 吳尚燉、凱基商業銀行 資深協理 陳志榮等金融實務專家對談 。
• 16:20-16:50｜企業營運的現實課題：採用穩定幣之後的會計與合規討論
• 區塊勢創辦人 許明恩、陽明交通大學法學博士 蔡佩玲、理律法律事務所合夥律師 熊全迪、安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 陳富仁 。
論壇報名資訊（名額有限，請儘速報名）
• 論壇時間： 03/24 13:30-17:00
• 地點： 台北文創大樓 6 樓會議廳（台北市菸廠路 88 號）
• 報名費用： NT$1,500/人
📍數位資產論壇報名連結：
來賓：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffKFqXXldnr9hKHCyiIpvpeV92jEDI7IU4QKr4D7RP0V4m8Q/viewform
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