我是廣告 請繼續往下閱讀

▲幼幼慈善基金會董事長孫嘉蕊（圖）今年第二度攜手全國小學籃球錦標賽，將愛心規模擴大至全額贊助14支偏鄉球隊參賽費用，並額外挹注德鹿谷及大武國小年度訓練經費，強調幫助孩子走出部落的生命體驗遠比比賽勝負更有意義。（圖／主辦單位提供）

▲財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會張宜君董事（圖）今年首度加入贊助行列，期盼透過「偏鄉關懷——愛心育苗計畫」，讓偏鄉孩童不受城鄉差距限制，勇敢踏上全國賽場盡情揮灑天賦。（圖／主辦單位提供）

▲在多家愛心企業與基金會的鼎力贊助下，今年共有14支偏鄉球隊獲全額補助北上圓夢，讓基層小將能無後顧之憂地在球場上揮灑汗水。（圖／主辦單位提供）

由中華民國國民小學體育總會主辦的「2026全國小學籃球錦標賽」已於3月15日熱血開打。為了勉勵遠道而來的各參賽隊伍，小學體總理事長陳煥修特別舉辦「選手感恩之夜」，席開多桌宴請來自偏鄉與離島的球隊，讓孩子們盡情享用豐盛佳餚，晚會氣氛溫馨熱烈，幾支球隊更輪番上台展現才藝與現場嘉賓同樂，洋溢著純真動人的歡樂氣息。幼幼慈善基金會、財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會與國都汽車三大企業也在這個感恩之夜齊聚一堂，以實際的愛心行動全力支持偏鄉與離島的基層籃球夢想，讓每一位從部落、從海島遠道而來的孩子，都能無後顧之憂地在全國舞台上盡情揮灑天賦。晚會中，來自「離島中的離島」澎湖吉貝國小的師生備受全場矚目。教練魯榮賢感性表示，身為二級離島中少數擁有籃球隊的學校，這已是球隊第四度踏上全國錦標賽的賽場。孩子們不僅必須克服冬季天候不佳、船班隨時可能停開的高度交通風險才能遠渡重洋來台，更在如此艱困的訓練環境中淬鍊出強烈的求勝信念，期盼能在全國舞台爭下令人驕傲的佳績。陣中的靈魂人物「吉貝雙星」，是一對雙胞胎兄弟——哥哥魯祐成擔綱得分後衛、弟弟魯晏成坐鎮控球後衛，兄弟倆在場上憑藉著與生俱來的絕佳「擋拆」默契，屢屢在關鍵時刻為球隊建功。兩人笑著分享，此行最開心的除了盡情打球，還有人生中第一次逛樂華夜市的新鮮體驗，更滿懷憧憬地齊聲許下心願——希望未來能夠來到台灣本島繼續升學、精進球技，讓屬於自己的籃球夢繼續燃燒。賽事背後，少不了企業的愛心力挺作為最堅實的後盾。幼幼慈善基金會今年宣布第二度攜手錦標賽，持續深耕偏鄉關懷事業。董事長孫嘉蕊指出，繼去年首度贊助南投德鹿谷、地利與台東大武聯隊北上圓夢的美好開始後，今年基金會決定將愛心規模大幅再擴展，不僅全額支持多達14支偏鄉小校球隊的全部參賽所需費用，更額外為德鹿谷及大武國小挹注年度基層訓練經費，讓孩子們的籃球夢能走得更長、更遠。孫嘉蕊強調，基金會不僅提供實質的經費援助，更堅持親赴部落直接關懷師生，因為每一個孩子的笑容都是基金會最大的驅動力。「球場上的勝敗從來不是唯一的意義，能幫助偏鄉孩子走出部落、結交來自全台各地的新朋友，獲得多元豐富的生命體驗——這份難能可貴的收穫，遠比比賽本身的勝負更有意義、更值得珍惜。」今年首度加入贊助陣容的財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會，同樣為偏鄉基層籃球注入了一份溫暖而有力的支持。張宜君董事在感恩之夜上台致詞時，分享了基金會決定加入贊助的初心，她表示，全聯佩樺長年致力於幫助18歲以下的弱勢兒少，提供完整的關懷照顧，並積極引導孩子們一步步建立自信、勇敢完成心中夢想。透過長年推動的「偏鄉關懷——愛心育苗計畫」，基金會不僅常態性地提供80所偏鄉小校營養早餐與才藝培力資源，更因長期深度贊助能仁家商籃球隊所累積的深厚籃球淵源，決定將關懷觸角進一步向下延伸至國小端。張宜君誠摯期盼，藉由這份經費的有力挹注，讓偏鄉孩童不再受城鄉差距的現實限制，能夠勇敢踏上全國賽場，在大舞台上盡情揮灑天賦，開創屬於自己的無限可能。國都汽車總經理黃明顯雖因公務無法親自出席，特別指派吳維中襄理代表現身感恩之夜，親臨現場致贈加菜金，傳達他對所有參賽小將最誠摯的祝福與鼓勵。黃明顯總經理透過代表向孩子們傳遞了一段動人的話：「運動不僅能培養孩子健康的體魄，更能幫助他們建立團隊合作、紀律與堅持到底的精神，這些都是孩子們在未來人生道路上最重要的珍貴養分。看見這麼多小朋友在球場上努力拚搏、勇敢追夢的身影，相信也是所有師長與家長們心中最感動、最難忘的美好時刻。」