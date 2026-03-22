網紅Ryu、Yuma去年1月離婚，起因爲男方劈腿中國女畫家秦思靜、女方搭上共同好友Tommy，時隔1年多，本月20日Ryu和Tommy世紀大和解，女方宛如局外人一般，外界納悶嘲諷：「最後是兩個男的要結婚喔？」如今Yuma近況被翻出，她搬到北海道生活，並於去年9月開設Podcast頻道授課至今，其消瘦一圈之外，嬌滴滴的嗓音擄獲不少粉絲，讓人驚嘆道：「難怪男人都愛她！」
Ryu、Tommy被拱結婚！Yuma瘦一圈近況曝光
本月20日晚間6時許，Ryu和Tommy無預警透過社群IG發布聯合聲明，強調雙方溝通清楚，取得對彼此的理解，未來誠心祝福對方，突如其來的「世紀大和解」，讓外界看得霧煞煞，紛紛留言刷一排問號，也因此不少網友歪樓：「最後是你們兩個要結婚喔？」、「辯護律師沈佳儀」、「為什麼是你們共同發表聲明？」、「提醒了我要退追蹤。」
貼文一出，更有不少聲浪替Yuma不平，女方不見聯合聲明當中，無論是自身意願或是完全不知情，都讓其看起來像極了局外人，於此，Yuma近況引發好奇，原來她已經搬到北海道生活，並於去年9月開設線上課程、Podcast頻道，以教學日文日常會話、聽力及語法，影片中，可以看到Yuma相較過往瘦了一圈，圓潤臉頰及身型已經不復存在。
值得一提的是，Yuma頻道經營半年多來廣受好評，主打「無壓力學日文」、「最簡單、最常用的日文」之外，其嬌滴滴的聲音與緩緩語速聽起來十分順耳，受到大批初學者聽眾喜愛，「Yuma好可愛」、「聲音甜美怎麼能不愛」、「連女生都受不了這可愛的聲音」、「Yuma很用心，學到的日文實用」、「會想繼續跟著學五十音！謝謝妳！」
Ryu與Yuma雙雙劈腿 日馬中3國玩很大
曾是馬來西亞、日本跨國婚姻代表的網紅夫妻Ryu和Yuma，過去因相處甜蜜的形象吸粉，但糖衣揭開後，內裡的竟是一部複雜的出軌全記錄。從中國女畫家秦思靜曬出與Ryu的親密互動，公開宣告戀愛，轉折隨即又上演，秦思靜隨後爆料，原來Ryu的日本妻子Yuma，早就和他們的好友Tommy在一起。
雙方都坦承外遇事實後，粉絲才大吃一驚，原來他們是以一種「你外遇在先，我劈腿在後」的互相傷害模式相處，還有熱心粉絲挖出過去2人同框的影片，發現Yuma與Tommy早已經有不對勁的眼神交流，Ryu彼時還在鏡頭前努力維持笑容，如今看來簡直是年度最心酸演技，整部影片變成了出軌紀錄片。
🔺資料來源－
Ryu IG、Tommy IG、Yuma IG
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本月20日晚間6時許，Ryu和Tommy無預警透過社群IG發布聯合聲明，強調雙方溝通清楚，取得對彼此的理解，未來誠心祝福對方，突如其來的「世紀大和解」，讓外界看得霧煞煞，紛紛留言刷一排問號，也因此不少網友歪樓：「最後是你們兩個要結婚喔？」、「辯護律師沈佳儀」、「為什麼是你們共同發表聲明？」、「提醒了我要退追蹤。」
貼文一出，更有不少聲浪替Yuma不平，女方不見聯合聲明當中，無論是自身意願或是完全不知情，都讓其看起來像極了局外人，於此，Yuma近況引發好奇，原來她已經搬到北海道生活，並於去年9月開設線上課程、Podcast頻道，以教學日文日常會話、聽力及語法，影片中，可以看到Yuma相較過往瘦了一圈，圓潤臉頰及身型已經不復存在。
值得一提的是，Yuma頻道經營半年多來廣受好評，主打「無壓力學日文」、「最簡單、最常用的日文」之外，其嬌滴滴的聲音與緩緩語速聽起來十分順耳，受到大批初學者聽眾喜愛，「Yuma好可愛」、「聲音甜美怎麼能不愛」、「連女生都受不了這可愛的聲音」、「Yuma很用心，學到的日文實用」、「會想繼續跟著學五十音！謝謝妳！」
曾是馬來西亞、日本跨國婚姻代表的網紅夫妻Ryu和Yuma，過去因相處甜蜜的形象吸粉，但糖衣揭開後，內裡的竟是一部複雜的出軌全記錄。從中國女畫家秦思靜曬出與Ryu的親密互動，公開宣告戀愛，轉折隨即又上演，秦思靜隨後爆料，原來Ryu的日本妻子Yuma，早就和他們的好友Tommy在一起。
雙方都坦承外遇事實後，粉絲才大吃一驚，原來他們是以一種「你外遇在先，我劈腿在後」的互相傷害模式相處，還有熱心粉絲挖出過去2人同框的影片，發現Yuma與Tommy早已經有不對勁的眼神交流，Ryu彼時還在鏡頭前努力維持笑容，如今看來簡直是年度最心酸演技，整部影片變成了出軌紀錄片。
🔺資料來源－
Ryu IG、Tommy IG、Yuma IG