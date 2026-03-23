洛杉磯道奇今（23）日在春訓熱身賽對上洛杉磯天使，道奇後援投手史考特（Tanner Scott）本場比賽於6局下半登場，狂失4分卻只抓下一個出局數，僅完成0.1局投球就狼狽退場，糟糕的表現也引起道奇球迷崩潰，紛紛在網路上表示希望球團能夠將史考特下放至小聯盟。
史考特僅投0.1局 狀態不佳狂失4分
史考特本場比賽在6局下半接替先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，面對首名打者楚奧特（Mike Trout）被擊出中外野安打，隨後對申努埃爾（Nolan Schanuel）投出保送，緊接著遭索列爾（Jorge Soler）轟出一發3分打點全壘打。雖接下來讓對方打出滾地球出局，面對洛威（Josh Lowe）又因隊友失誤而讓洛威上壘，史考特最終在僅完成0.1局投球的情況下退場。
坐領高薪表現卻糟糕 道奇球迷崩潰
轉播畫面史考特在場上憤怒將球砸向地面的失控舉動，明顯對自己的表現相當不滿，史考特去年以4年總額7200萬美元（約合新台幣23億）的巨額合約加盟道奇，原先被寄予守護神厚望，不料去年球季竟出現多達10次救援失敗。季後賽期間，他更因下半身膿瘍接受手術，缺席了世界大賽名單。
而道奇球迷紛紛在網路上表達對史考特不滿，「明明還只是春訓，但我已經對史考特徹底發火了。」、「拜託把他下放到小聯盟，甚至直接釋出他吧！」、「我們又要再一次忍受史考特這種表現了嗎？」
儘管道奇隊本季先發與打線陣容極其豪華，但史考特作為高薪後援，若無法找回狀態，對於志在奪冠的道奇牛棚將是巨大隱患。教練團如何在開幕戰前調整史考特的心態與球感，將是接下來觀察的焦點。
資料來源：《Full-Count》
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史考特本場比賽在6局下半接替先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，面對首名打者楚奧特（Mike Trout）被擊出中外野安打，隨後對申努埃爾（Nolan Schanuel）投出保送，緊接著遭索列爾（Jorge Soler）轟出一發3分打點全壘打。雖接下來讓對方打出滾地球出局，面對洛威（Josh Lowe）又因隊友失誤而讓洛威上壘，史考特最終在僅完成0.1局投球的情況下退場。
坐領高薪表現卻糟糕 道奇球迷崩潰
轉播畫面史考特在場上憤怒將球砸向地面的失控舉動，明顯對自己的表現相當不滿，史考特去年以4年總額7200萬美元（約合新台幣23億）的巨額合約加盟道奇，原先被寄予守護神厚望，不料去年球季竟出現多達10次救援失敗。季後賽期間，他更因下半身膿瘍接受手術，缺席了世界大賽名單。
而道奇球迷紛紛在網路上表達對史考特不滿，「明明還只是春訓，但我已經對史考特徹底發火了。」、「拜託把他下放到小聯盟，甚至直接釋出他吧！」、「我們又要再一次忍受史考特這種表現了嗎？」
儘管道奇隊本季先發與打線陣容極其豪華，但史考特作為高薪後援，若無法找回狀態，對於志在奪冠的道奇牛棚將是巨大隱患。教練團如何在開幕戰前調整史考特的心態與球感，將是接下來觀察的焦點。