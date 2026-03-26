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2026年日職球季將於明（27）日正式點燃戰火，效力於福岡軟銀鷹隊的台灣右投徐若熙，今日在二軍對戰廣島鯉魚的比賽中掛帥先發，進行開季前的最後調整。徐若熙主投5局僅失1分，展現優異的宰制力，最終率領軟銀以6：1輕取廣島，他也順利拿下勝投，為即將到來的正式一軍賽季注入強心針。現年25歲的徐若熙日前已被軟銀監督小久保裕紀欽點進入開季先發輪值。雖然他本人謙虛表示對於進入輪值「沒有特別的感覺」，但身為「台灣至寶」且具備158公里火球實力的他，早已受到日本媒體高度關注。隨著日職明日開幕，軟銀將在主場迎戰日本漢姆鬥士，先發投手由上澤直之對決伊藤大海。而徐若熙預計將在開幕第二個系列賽、客場對戰東北樂天金鷲的比賽中，迎來他個人的日職一軍正式賽事初登場。徐若熙今日帶著測試配球與調整節奏的任務上陣，特意增加變化球的使用比例，直球最快球速來到148公里。他在前4局完全封鎖廣島打線，僅在第4局因隊友失誤與一次保送讓對手站上得分圈，但他隨即以三振化解危機。唯一的失分出現在5局下，徐若熙被中村貴浩擊出二壘安打後，再遭老將會澤翼敲安失掉1分，但他臨危不亂，隨即讓末包昇大擊出雙殺打瓦解攻勢。總計徐若熙用73球完成5局任務，送出3次三振、1次四壞球，僅被敲出3支安打。軟銀打線今日也給予即時火力支援，1局上便由石塚綜一郎與秋廣優人接連安打灌進3分大局。3局上，井上朋也轟出一發左外野陽春砲，幫助球隊擴大領先。最終軟銀在9局追加保險分，加上大津亮衛、羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）等牛棚投手接力守成，順利收下勝果。