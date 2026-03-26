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日本職棒（NPB）2026年新賽季將於明（27）日點燃戰火，本季共有13位台灣選手效力日職球隊，今（26）日公布開季一軍球員名單，台將共3人一軍出發，分別是北海道日本火腿鬥士隊古林睿煬、東北樂天金鷲隊宋家豪以及埼玉西武獅隊林安可。福岡軟銀鷹隊「龍之子」雖然不在一軍名單，但表定4月1日初登板、初先發，預計下周升上一軍。本季共有13位台將在日職舞台發展，從北到南分別是火腿隊古林睿煬、孫易磊、林家正；樂天隊宋家豪、陽柏翔、蕭齊；西武隊林安可、林冠臣；讀賣巨人隊黃錦豪；東京養樂多燕子隊徐翔聖；歐力士猛牛隊陳睦衡；福岡軟銀鷹隊徐若熙、張峻瑋。日職今日公布開季12球團一軍登錄名單，台灣選手共有3人一軍出發，分別是火腿隊古林睿煬、樂天隊宋家豪以及西武隊林安可。軟銀隊徐若熙雖然不在開季一軍名單，但由於是4月1日才先發，預計下週將登錄一軍名單。古林睿煬新球季從先發轉往後援，熱身賽登板2場，投2局無失分，未被敲出，另外送出2次三振、2次保送，值得一提的是，古林睿煬日前飆出160公里火球，成為台灣第5位「160火球男」，亦是首位「中職產」火球男，有機會爭奪火腿隊終結者角色。宋家豪擺脫去年傷痛困擾，今年完整投入春訓，熱身賽出賽5場，共投4.1局無失分，僅被敲出1安，另外送出2次三振、1次保送；林安可本季從中職轉戰日職舞台，熱身賽出賽6場，16打數敲出5安，貢獻1打點，吞下6次三振，選到3次保送，打擊率3成13，攻擊狀態相當不錯。