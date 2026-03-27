美國職棒大聯盟（Major League Baseball）密爾瓦基釀酒人今（27）日在新賽季開幕戰對上芝加哥白襪，終場釀酒人靠著投手群輪番壓制，加上打線大爆發，終場以14：2大勝白襪，釀酒人今年開幕戰推出「火球男」米肖羅斯基 （Jacob Misiorowski）先發，他繳出5局失1分狂飆11K的表現，其中11次三振，刷新釀酒人開幕戰先發投手紀錄。
米肖羅斯基火球狂飆 11K刷新隊史紀錄
釀酒人隊史開幕戰先發投手最多次三振紀錄，是席茲（Ben Sheets）與裴洛塔 （Freddy Peralta）在2002以及2024、2025所創下的8次，米肖羅斯基此戰投出11三振，一舉打破釀酒人隊史紀錄，值得一提的是席茲創紀錄時，米肖羅斯基甚至還沒出生。
同時米肖羅斯基也成為繼2007年西雅圖水手傳奇「國王」赫南德茲（Félix Hernández）以20歲奪下12次三振後，大聯盟最年輕在開幕戰達成雙位數三振的投手。米肖羅斯基在2025年大聯盟生涯起步時曾連續11局未被擊出安打，這使他僅憑5場大聯盟先發就入選了2025年全明星賽。釀酒人隊決定任命他為2026年開幕戰先發，正是看中他未來的潛力。
滑球均速高達151公里 米肖羅斯基仍有問題要克服
米肖羅斯基此戰四縫線速球平均時速98.3英里（約158公里），最快達到101.1英里（約162.7公里）。打者針對此球種揮棒29次，其中19次揮空。滑球平均時速高達94.3英里（約151.7公里），這種球速在滑球中極為罕見。
然而，米西羅斯基仍在克服「成長的煩惱」。2025年他的防禦率為4.36，保送率高達11.4%，而在此次開幕戰中也投出了3次保送。若能提升控球穩定度，他的宰制力將更具威脅。
資料來源： 《Yahoo Sports》
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釀酒人隊史開幕戰先發投手最多次三振紀錄，是席茲（Ben Sheets）與裴洛塔 （Freddy Peralta）在2002以及2024、2025所創下的8次，米肖羅斯基此戰投出11三振，一舉打破釀酒人隊史紀錄，值得一提的是席茲創紀錄時，米肖羅斯基甚至還沒出生。
同時米肖羅斯基也成為繼2007年西雅圖水手傳奇「國王」赫南德茲（Félix Hernández）以20歲奪下12次三振後，大聯盟最年輕在開幕戰達成雙位數三振的投手。米肖羅斯基在2025年大聯盟生涯起步時曾連續11局未被擊出安打，這使他僅憑5場大聯盟先發就入選了2025年全明星賽。釀酒人隊決定任命他為2026年開幕戰先發，正是看中他未來的潛力。
滑球均速高達151公里 米肖羅斯基仍有問題要克服
米肖羅斯基此戰四縫線速球平均時速98.3英里（約158公里），最快達到101.1英里（約162.7公里）。打者針對此球種揮棒29次，其中19次揮空。滑球平均時速高達94.3英里（約151.7公里），這種球速在滑球中極為罕見。
然而，米西羅斯基仍在克服「成長的煩惱」。2025年他的防禦率為4.36，保送率高達11.4%，而在此次開幕戰中也投出了3次保送。若能提升控球穩定度，他的宰制力將更具威脅。