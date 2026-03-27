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▲林家正（中）本季加盟北海道日本火腿鬥士隊，與古林睿煬（左）、孫易磊（右）成為隊友。（圖／取自火腿隊官方X）

▲西武獅林安可出賽時間一覽。（圖／日職官網）

▲日本火腿古林睿煬出賽一覽。（圖／日職官網）

▲日本職棒（NPB）衛冕軍福岡軟銀鷹，今（22）日正式宣布開季6人先發輪值，台灣強投徐若熙確定搶下一席，達成旅日首年、開季在一軍先發目標。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

▲樂天金鷲宋家豪出賽一覽。（圖／日職官網）

▲宋家豪今年依舊定位在樂天金鷲勝利組牛棚。（圖／桃園市政府提供）

▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）

2026年NPB日本職棒新球季今（27）日開打，13名旅日台將中，有林安可、古林睿煬與宋家豪3位開季從一軍出發，其中林安可有望扛先發出戰，成為今年首位在日職一軍出賽的台灣選手。《NOWnews》為您整理3月27日林安可、古林睿煬「日職開幕戰賽程、轉播與完整名單」，讓您第一時間掌握最新賽況。台灣今年有多達13位球員在日職打拼，根據昨日各球隊公布開季一軍名單，林安可（西武獅）、古林睿煬（日本火腿鬥士）與宋家豪（樂天金鷲）等3人，確定從一軍出發，徐若熙則預定4月1日，獻出加盟軟銀鷹後的首場先發登板。福岡軟銀鷹（SoftBank Hawks）投手：徐若熙（4/1先發）、張峻瑋北海道日本火腿鬥士（Hokkaido Nippon-Ham Fighters）投手：古林睿煬（一軍）、孫易磊捕手：林家正埼玉西武獅（Saitama Seibu Lions）野手：林安可（一軍）、林冠臣東北樂天金鷲（Tohoku Rakuten Golden Eagles）投手：宋家豪（一軍）、蕭齊內野手：陽柏翔歐力士猛牛（Orix Buffaloes）投手：陳睦衡養樂多燕子（Yakult Swallows）投手：徐翔聖讀賣巨人（Yomiuri Giants）投手：黃錦豪Oisix新潟天鵝之皇外野手：陽岱鋼林安可：雖然面臨一軍洋將名額競爭，但熱身賽就多為固定先發，還扛第四棒出戰打出好表現，加上西武獅缺乏進攻火力，將林安可開季擺在一軍名單，無非就是希望借重他的打擊火力，因此3月27日交手羅德，林安可高機率先發出賽。古林睿煬：熱身賽2場登板都是後援第9局出賽，後續經日本火腿監督新庄剛志、恩師林岳平等人證實，古林睿煬今年將改從後援出賽，且有望直接扛下守護神任務，本場交手軟銀，比賽後段有望登場。徐若熙：休賽季3年15億超大合約加盟軟銀，儘管衛冕軍人才濟濟，徐若熙仍靠熱身賽精彩發揮，進入開季一軍先發輪值中，被定位在第4號先發，首戰預定4月1日交手樂天金鷲。宋家豪：去年因傷所苦的宋家豪，仍舊定位在勝利組第八局、甚至終結者的定位，值得注意的是，他今年勢必會全力爭取出賽，達成旅日第10年年資，此後不用競爭洋將名單，對於33歲的他而言，長待一軍、累積出賽數無疑是今年最重要目標。📍林安可出賽：對戰組合：千葉羅德VS西武獅比賽場地：ZOZO海洋球場比賽時間：19：30（台灣時間）先發投手：毛利海大（羅德）VS渡邊勇太朗（西武獅）📍古林睿煬出賽：對戰組合：福岡軟銀鷹VS北海道日本火腿鬥士比賽場地：瑞穗PAYPAY巨蛋比賽時間：19：30（台灣時間）先發投手：上沢直之（軟銀）VS伊藤大海（日本火腿）📍宋家豪出賽：對戰組合：歐力士VS樂天金鷲比賽場地：大阪京瓷巨蛋比賽時間：19：30（台灣時間）先發投手：宮城大弥（歐力士）VS莊司康誠（樂天金鷲）隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。