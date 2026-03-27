芝加哥小熊隊在2026年賽季開幕日傳出振奮人心的好消息。根據MLB官方網站引述消息人士報導，小熊隊已與陣中自主培養的明星二壘手霍納（Nico Hoener）達成協議，雙方將簽下一份為期6年的延長合約。這項消息雖然尚待體檢通過後正式公布，但已為小熊隊的新球季注入一劑強心針。
小熊自家農場驕 霍納曾兩奪金手套
現年28歲的霍納是小熊隊在2018年選秀會上，以第1輪（全體第24順位）指名的核心球員。自2019年登上大聯盟以來，他憑藉著優異的防守與穩定的打擊表現，迅速成為球隊不可或缺的內野大將。霍納分別在2023年與2025年兩度榮獲國聯二壘手金手套獎，守備實力早已獲得全聯盟肯定。
霍納不僅在防守端表現出色，他在打擊區的特質更是當今大聯盟罕見。去年賽季，霍納繳出打擊率0.297（國聯第2）、7發全壘打、61分打點及29次盜壘的全能數據。
最令球界稱道的是他極低的被三振率。他在去年的649個打席中僅吞下49次三振，三振率僅7.6%，在所有達到規定打席的打者中排名全大聯盟第3。這種能穩定將球擊入球場、製造進攻機會的特質，正是小熊隊願意與其簽下長約的關鍵。
霍納感謝肯定：小熊是最好的打球環境
在今日開幕賽前，霍納對媒體表示：「我認為小熊隊在未來幾年都會是非常強大的球隊，這裡絕對是打球的最佳場所。」對於這名愛將，小熊隊總教練康索（Craig Counsell）也給予高度評價，認為霍納仍有成長空間，未來的表現會更加出色。
擁有鈴木誠也與今永昇太等名將的小熊隊，近期在合約談判上展現十足誠意。除了霍納外，小熊隊日前才剛與潛力外野手克勞阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）簽下6年1億1500萬美元的長約。接連與核心成員完成續約，顯示出芝加哥球團對於重返世界大賽巔峰的雄心壯志。
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現年28歲的霍納是小熊隊在2018年選秀會上，以第1輪（全體第24順位）指名的核心球員。自2019年登上大聯盟以來，他憑藉著優異的防守與穩定的打擊表現，迅速成為球隊不可或缺的內野大將。霍納分別在2023年與2025年兩度榮獲國聯二壘手金手套獎，守備實力早已獲得全聯盟肯定。
霍納不僅在防守端表現出色，他在打擊區的特質更是當今大聯盟罕見。去年賽季，霍納繳出打擊率0.297（國聯第2）、7發全壘打、61分打點及29次盜壘的全能數據。
最令球界稱道的是他極低的被三振率。他在去年的649個打席中僅吞下49次三振，三振率僅7.6%，在所有達到規定打席的打者中排名全大聯盟第3。這種能穩定將球擊入球場、製造進攻機會的特質，正是小熊隊願意與其簽下長約的關鍵。
霍納感謝肯定：小熊是最好的打球環境
在今日開幕賽前，霍納對媒體表示：「我認為小熊隊在未來幾年都會是非常強大的球隊，這裡絕對是打球的最佳場所。」對於這名愛將，小熊隊總教練康索（Craig Counsell）也給予高度評價，認為霍納仍有成長空間，未來的表現會更加出色。
擁有鈴木誠也與今永昇太等名將的小熊隊，近期在合約談判上展現十足誠意。除了霍納外，小熊隊日前才剛與潛力外野手克勞阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）簽下6年1億1500萬美元的長約。接連與核心成員完成續約，顯示出芝加哥球團對於重返世界大賽巔峰的雄心壯志。