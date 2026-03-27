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玉西武獅隊今（27）日作客ZOZO海洋球場挑戰千葉羅德海洋隊，迎來2026年球季開幕戰。西武獅隊雖派出職棒生涯第8年的渡邊勇太朗擔綱生涯首次開幕戰先發，並繳出7局僅失2分的優質內容，無奈打線火力熄火，全場多次得點圈進攻機會無功而返，最終以1：3不敵羅德隊。值得注意的是，季前備受期待的台灣好手林安可此役並未獲得出賽機會。現年25歲的渡邊勇太朗今日扛下開幕戰重任，總計用112球完成7局投球，被擊出6支安打，飆出152公里的速球。然而他在第2局與第4局兩度在得點圈有人時，遭到羅德隊捕手松川虎生擊出關鍵適時安打，各失1分。儘管渡邊展現韌性將失分控制在最小範圍，但苦於隊友打擊不給力，最終遺憾吞下敗投。西武獅隊新任監督西口文也在賽前記者會曾表示，今年目標是從「守勝」轉型為「打勝」，希望能增加得分火力。然而今日打線在第1、3、4局皆成功攻佔得點圈，卻始終欠缺適時一擊。全場唯一分數發生在第7局，西武在1出局一三壘有人時派出代打岸潤一郎擊出右外野犧牲打追回1分，可惜後續攻勢斷層，無法平反戰局。針對台灣球迷最關注的林安可，雖然被列入開幕名單，但在今日戰況膠著、急需長打追分的關鍵時刻，教練團並未指派其上場代打，令不少期待「台式轟炸」的球迷感到惋惜。