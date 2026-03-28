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日本職棒迎來第2天賽程，旅日重砲林安可今（28）日交手千葉羅德獲得先發機會，日職初登場就扛下第4棒指定打擊，交手羅德火球男田中晴也，首打席敲出飛球出局，但第4局上第2球面對151公里火球，就敲出反方向安打，日職生涯首安在第2打席就出爐。林安可休賽季與西武獅簽下2+1年合約，含激勵獎金總額高達400萬美元，官辦熱身賽一共出賽6場、合計16打數敲出5支安打，另吞下6次三振、3次四壞保送，打點、得分各1分，打擊率3成13，還未展現長打火力。昨天開幕戰林安可未獲先發機會，全場苦坐板凳，西武獅1：3輸球，本場午間比賽終於迎來一軍初先發，扛下球隊第四棒、指定打擊，羅德則派出上季3勝5敗、防禦率2.48的21歲右投田中晴也。首局西武獅三上三下，下個半局左投武內夏暉遭長打狙擊失掉2分，林安可2局上迎來日職首打席，先選到3顆壞球，但在1好3壞下面對149.4公里高角度速球積極揮棒，敲出左中外野飛球出局，西武獅該局依舊無功而返。林安可4局上迎來本場第2次打擊機會，1出局無人在壘時上場，面對田中晴也投出的151.7公里高角度速球，雖然出棒稍慢但仍調整角度將球打向反方向，日職生涯首安順利出爐，但後續打者陸續出局，該局西武獅依舊沒有攻下分數。