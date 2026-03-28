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中華職棒衛冕軍樂天桃猿今（28）日在開幕戰靠著9局下林政華的再見觸身球，以3：2逆轉擊退中信兄弟，取得新球季的開門紅。桃猿總教練曾豪駒賽後指出，王牌投手威能帝僅投5局就退場是預定的計畫，並直言後援投手此役保送過多，好在莊昕諺有止住煞車，沒讓失分擴大。桃猿此役在5局下率先攻破兄弟王牌羅戈，靠著宋嘉翔的適時安打取得1：0領先，7局上引以為傲的「鐵牛棚」卻失靈，遭到兄弟反撲，一度被逆轉，以1：2落後，不過8局下陳晨威開轟追平戰局，9局下滿壘靠著再見觸身球，以3：2逆轉兄弟，取得開門紅。賽後桃猿總教練曾豪駒指出，此役雙方雙方球員看起來都有點緊張，「不過最後的結果就在細節上的判斷，把勝利留下來。」王牌投手威能帝此役僅投5局就退場，曾總說這是賽前就設定好的調度，「希望他在這5局的投球可以有好的品質。」桃猿去年牛棚排名聯盟首位，今年卻威能帝退場後，在首戰就出現救援失敗，曾總坦言此役投手群保送（4次）過多，但也點名莊昕諺在7局上有將局面控制住、踩住煞車，沒讓失分擴大，「後面每一位投手有把自己該有的任務做好。」新秀何品室融雖然熱身賽狀態火燙，但開幕戰扛開路先鋒，但全場4打數無安打，還吞下3次三振，曾總認為何品室融首戰狀態難免緊繃，「經過這一場後，往後會看到更多投手。這一場就是當作經驗，會慢慢知道這是一軍等級的投手，變化球或球的位置要怎麼掌握，我相信會越來越好。」去年主戰二壘手林子偉因梁家榮受傷缺陣，今日扛下三壘防守，攻守兩端都繳出優異表現，曾總笑說「明天繼續」，並指出林子偉此役狀態穩定，「他可以勝任這個位置。未來會不會是繼續在這個位置，就看（傷兵）的恢復情況，我們再去判定。」