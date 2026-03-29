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▲江忠城九局下滿壘投出再見觸身球，中信兄弟開幕戰苦吞敗仗。（圖／記者葉政勳攝，2026.3.28）

▲中信兄弟洋投羅戈完成中職300次三振的里程碑。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）

2026年中職開幕戰28日在台北大巨蛋點燃戰火，由去年總冠軍賽組合樂天桃猿對決中信兄弟。雙方鏖戰至九局下半，中信兄弟後援投手江忠城因再見觸身球導致球隊以2：3惜敗。儘管即將到手的勝投因隊友無法守成而飛了，但兄弟洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）不在意，反而率先過去安慰江忠城，成為場上最動人的焦點，球迷見此紛紛盛讚：「這才是兄弟！」此役前8局雙方戰成2比2平手，九局下半戰況陷入膠著。林子偉率先敲安上壘，隨後宋嘉翔執行犧牲觸擊，不料兄弟投手江忠城發生接球失誤，導致局面失控。在滿壘緊急情況下，江忠城對林政華投出再見觸身球，樂天桃猿最終以3：2收下開季首勝，中斷開幕戰2連敗。雖然因為隊友失誤與觸身球導致勝投「問天」，但羅戈在賽後集體敬禮時，被捕捉到特地走向難掩落寞的江忠城。羅戈不僅沒有絲毫怨言，更主動拍拍江忠城的背與屁股給予實質鼓勵，這段「溫暖羅戈」的影片隨即在社群平台上引發熱烈討論。球迷紛紛留言表示：「羅戈真的超暖，希望今年能破除『問天』屬性」、「這才是兄弟」、「羅戈哥溫暖」。羅戈這一場依舊展現極強的宰制力。他主投6局僅用74球，狂飆7次三振、被敲4支安打失1分。在第三局面臨危機時，羅戈祭出被球迷譽為「魔球」的高轉速曲球，轉速一度飆破2947轉。值得一提的是，本場比賽也出現了今年中職新修訂的投球計時規定首例。2局上樂天先發威能帝因投球超時被記一顆壞球，隨後節奏似乎受到影響投出保送及暴投，所幸隨即穩住陣腳。威能帝今日主投5局無失分，與羅戈上演了一場精彩的洋投對決。