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效力於芝加哥白襪隊的日本強打村上宗隆（Munetaka Murakami），今日在客場對陣密爾瓦基釀酒人的比賽中再度寫下驚人紀錄。繼開幕戰敲出大聯盟首轟後，村上宗隆今（29）日首度升任球隊「4棒、一壘手」，便在第二打席轟出背靠背的陽春全壘打，展現出接班白襪救世主的霸氣。村上宗隆今日在首打席便遭遇對方投捕手執拗的內角球針對性攻擊，但他展現出極佳的選球耐心，成功選到保送上壘。到了4局上半，白襪隊暫時以0:4落後，村上宗隆作為該局首名打者上場。面對釀酒人先發右投派翠克（Patrick）投出的第一球、一顆時速約150公里的紅中直球，村上宗隆毫不猶豫揮棒，擊球初速高達102.9英哩（約166公里），球以31度的優美弧線直奔中右外野看台，飛行距離長達409英尺（約125公尺）。這發「確信步」全壘打不僅幫助球隊破蛋，也讓他悠然地繞行壘包，回休息室與隊友擊掌慶祝。年僅26歲的村上宗隆在26日的開幕戰中以第6棒身分登場，於9局擊出直擊二層看台的大聯盟生涯首轟；今日休息一天後，教練團隨即將其拉上先發第4棒核心位置。僅用兩場比賽就敲出兩發全壘打，村上宗隆的表現讓低迷已久的白襪隊看到曙光。當地媒體評論指出，對於連續三年吞下百敗的白襪隊而言，村上宗隆極具威懾力的長打能力與冷靜的選球，將成為球隊本季翻身的關鍵。