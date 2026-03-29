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小聯盟3A賽事持續升溫，效力於克里夫蘭守護者3A（Columbus Clippers）的費爾柴德（Stuart Fairchild）與芝加哥小熊3A（Iowa Cubs）的隆恩（Jonathon Long）今日再度同場較勁。兩位台灣混血好手延續開季火熱手感，雙雙達成連續兩場比賽敲出安打的紀錄，且擊球初速均突破104英哩，展現極佳的競技狀態。隆恩今日擔任小熊3A先發第2棒一壘手，全場4打數擊出1支安打並進帳1分打點。這支安打出現在2局下半，他面對一顆時速90.3英哩的四縫線速球，精準鎖定並擊出中外野方向的強勁滾地安打。值得注意的是，這記安打的擊球初速高達104.7英哩，力量感十足。隆恩今天4打數、1安打、1打點，開季至今兩場比賽下來，隆恩的打擊率來到驚人的.429，上壘率更是高達.556，展現出極強的壘包威脅力與穩定的打擊手感。擔任守護者3A先發第6棒指定打擊的費爾柴德，今日則有長打演出。在6局上半的第三打席，費爾柴德與對方投手糾纏後，成功逮住一顆83.3英哩的橫掃球（Sweeper），擊出中外野方向的平飛二壘安打。這球的擊球初速來到104.2英哩，飛行距離長達345英呎，差點飛越全壘打牆。雖然此役費爾柴德5打數僅1安打並吞下2次三振，但這支二壘安打證明了他的長打破壞力依然處於巔峰。他本場5打數敲出1安打，有一發二壘安打，吞下2次三振，目前長打率來到.375，上壘率也維持在.400的高標。