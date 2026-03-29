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開季無緣進入大聯盟名單的韓國好手金慧成，在3A持續磨練。在昨天比賽就敲安的金慧成，今（29）日的比賽更是五打數皆敲出安打，延續自熱身賽以來的好手感。金慧成休賽季在洛杉磯與道奇教練團一起修正揮棒，簡化下半身動作，讓揮棒機制更穩定，也確實在春訓初期看到成效，但經典賽離隊讓他的進度陷入停滯。總教練羅伯茲表示：「他有段時間無法跟幫助他修正揮棒的人一起繼續訓練，我很開心他能為國家出賽，但我也確實認為，沒能每天和團隊的人在一起，多少還是有些影響。」他表示，下放3A將讓金慧成在小聯盟可以固定出賽、累積打席，對他會有幫助。金慧成今日以「第1棒、二壘手」先發出賽，繳出5打數5安打、1打點、4得分的驚人表現，帶動球隊從1比6落後完成13比6逆轉勝。目前兩場比賽合計敲出六安打，打擊率來到驚人的六成。