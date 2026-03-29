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效力日職西武獅的台灣重砲林安可，連續2場先發出戰，繼昨天首安出爐後，本場再進帳日職首支長打、打點，二壘安打還是棒打日職生涯248次救援成功的傳奇終結者益田直也，西武獅靠林安可發威、以及先發投手平良海馬9局完美壓制，終場4：0擊敗羅德，拿下本季首勝。林安可休賽季與西武獅簽下2+1年合約，含激勵獎金總額高達400萬美元，官辦熱身賽一共出賽6場、合計16打數敲出5支安打，另吞下6次三振、3次四壞保送，打點、得分各1分，打擊率3成13，開季確定從一軍出發。林安可開季第2場出賽打出日職首安，苦主是21歲年輕右投田中晴也，本場繼續擔任第4棒指定打擊，首打席被羅德左投小島和哉145公里速球砸中，下一棒外崎修汰敲出高飛犧牲打，西武獅先攻下1分。林安可接下來2打席都打出滾地球，第5局一三壘有人、1出局時的游擊滾地球，打進日職生涯首分打點，九局上第4打席交手現年37歲、在日職征戰15年的羅德守護神益田直也，投出高角度135.1公里卡特球，林安可精準拉打，敲出擊球初速176.4公里的右外野二壘安打，為日職生涯首支長打，後續源田壯亮也敲安把林安可送回來。益田直也日職生涯15年累積770場出賽，拿到248次救援成功、174中繼成功、防禦率2.95，是洋聯近年來最出色的守護神之一，昨戰也在第九局登板投出三上三下，但本場連2天上場，慘遭林安可狙擊。西武獅本場打線終於有效攻下分數，搭配先發投手平良海馬花費119球完投9局、僅被打出5安打無失分、另添5K、3保送好表現，終場4：0擊敗羅德，避免開季首個系列賽就遭到橫掃。除了林安可之外，今日樂天金鷲與歐力士比賽中，台灣投手宋家豪也連續2天出賽，雖然一上場就被敲出安打，但隨後太田椋打出雙殺，再三振掉森友哉，用23球完成投球任務。