效力於韓職韓華鷹隊（Hanwha Eagles）的台灣左投王彥程，今日在對陣培證英雄（Kiun Heroes）的比賽中迎來 KBO 生涯首秀。王彥程主投5又1/3局送出5次三振僅失3分，展現強大的壓制力，球隊以10：4取勝，他也取得自己本季首場勝投。韓媒對這位透過「亞洲外援制度」引進的台灣投手讚不絕口，直呼他是填補洋投空缺的強大助拳人。
首秀克服亂流 連抓 9 名打者展現穩定性
今日在大田韓華生命Eagles Park舉行的比賽中，王彥程首局便以三上三下開局。雖然2局上遭遇亂流，被連續敲出安打並因二壘安打失掉2分，但他迅速找回狀態。從第3局到第5局，王彥程連續讓9名打者出局，穩定的控球與犀利的球路讓培證打線一籌莫展。
「極品橫掃球」威震韓職 韓媒驚嘆1.5億韓元身價
韓媒《Star News》以「這居然是身價1.5億（約合美元10萬元，新台幣約320萬元）的亞洲外援」為題，驚嘆王彥程的驚人表現。報導指出，王彥程今日共投95球，其中61球為好球，最快球速達148公里。他靈活運用四縫線速球、二縫線速球，以及極具引誘力的「橫掃球（Sweeper）」與指叉球，全場5次三振中有3次是讓打者「站著不動」被三振。
韓華鷹隊總教練金卿文賽前曾希望王彥程能投滿5局，減少牛棚消耗，而王彥程不僅達成任務，更在6局上遭遇滿壘危機退場後，靠著隊友金道斌接力守成，將失分控制在3分，展現出極高的完成度。
成功接棒洋投空缺 韓華鷹挖到寶
隨著洋投龐塞（Cody Ponce）與懷斯（Ryan Weiss）離隊，韓華鷹急需穩定的先發戰力。王彥程首秀的表現讓韓媒與球迷一致認為，他將與陣中另外兩位洋投埃爾南德斯（Wilkel Hernandez）與懷特（Owen White）組成堅強的先發輪值。韓媒評論道：「王彥程已經成為金卿文教練與韓華球迷眼中的穩定奪勝的福星，完全消除了幾名重要洋投離隊的陰影。」
王彥程是 KBO 今年首度引進「亞洲外援」制度後的代表性球員之一。他以 10 萬美元的簽約金加盟，卻繳出不輸大牌洋投的成績，其高性價比（CP值）已成為韓職各隊未來補強的參考指標。
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今日在大田韓華生命Eagles Park舉行的比賽中，王彥程首局便以三上三下開局。雖然2局上遭遇亂流，被連續敲出安打並因二壘安打失掉2分，但他迅速找回狀態。從第3局到第5局，王彥程連續讓9名打者出局，穩定的控球與犀利的球路讓培證打線一籌莫展。
韓媒《Star News》以「這居然是身價1.5億（約合美元10萬元，新台幣約320萬元）的亞洲外援」為題，驚嘆王彥程的驚人表現。報導指出，王彥程今日共投95球，其中61球為好球，最快球速達148公里。他靈活運用四縫線速球、二縫線速球，以及極具引誘力的「橫掃球（Sweeper）」與指叉球，全場5次三振中有3次是讓打者「站著不動」被三振。
韓華鷹隊總教練金卿文賽前曾希望王彥程能投滿5局，減少牛棚消耗，而王彥程不僅達成任務，更在6局上遭遇滿壘危機退場後，靠著隊友金道斌接力守成，將失分控制在3分，展現出極高的完成度。
成功接棒洋投空缺 韓華鷹挖到寶
隨著洋投龐塞（Cody Ponce）與懷斯（Ryan Weiss）離隊，韓華鷹急需穩定的先發戰力。王彥程首秀的表現讓韓媒與球迷一致認為，他將與陣中另外兩位洋投埃爾南德斯（Wilkel Hernandez）與懷特（Owen White）組成堅強的先發輪值。韓媒評論道：「王彥程已經成為金卿文教練與韓華球迷眼中的穩定奪勝的福星，完全消除了幾名重要洋投離隊的陰影。」
王彥程是 KBO 今年首度引進「亞洲外援」制度後的代表性球員之一。他以 10 萬美元的簽約金加盟，卻繳出不輸大牌洋投的成績，其高性價比（CP值）已成為韓職各隊未來補強的參考指標。