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效力於休士頓太空人的日籍投手今井達也（Tatsuya Imai），今日在主場對陣洛杉磯天使的比賽中迎來大聯盟生涯首秀。雖然今井在比賽初期展現強大壓制力，速球最快飆到97.6英哩（約157 公里），並精彩三振天使強打楚奧特（Mike Trout），但最終受困於控球與3局上的亂流，主投2又2/3局失4分退場，首勝仍需等待。今井達也今日擔任太空人先發投手，1局上雖對首名打者內托（Zach Neto）投出保送，但面對天使隊看板球星楚奧特，他展現毫不畏懼的霸氣，僅用 3 顆速球便讓楚奧特三振出局。隨後他雖又投出一次保送，但成功化解危機力保不失。2局上，今井狀況更趨穩定，先讓打者擊出滾地球出局後，接連送出兩次空棒三振，演出亮眼的三上三下，展現出具備大聯盟輪值實力的球感與威力。太空人打線在比賽初期給予火力支援，為今井打下4：0的領先優勢。然而進入3局上，今井的控球出現波動，在 1 出局後陷入滿壘危機。面對天使隊強打索勒（Jorge Soler），被擊出一支清壘的二壘安打，隨後又被阿戴爾（Jo Adell）敲出平手適時安打。太空人教練團隨即決定換投。今井達也今日總計投74球，僅有36顆好球，控球不穩成為他此役最大的致命傷。最終留下2又2/3局、被敲3安打、4次三振、4次保送、失4分的成績，防禦率暫定為13.50。今井退場後，太空人展開牛棚大戰，共動用了包括布魯巴（A. Blubaugh, 奪勝投）在內的7名投手協力完成比賽。值得關注的是，昨日繳出2又1/3局無失分好投的台灣好手鄧愷威，今日並未獲得上場機會。