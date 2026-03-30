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芝加哥白襪隊的日籍強打村上宗隆（Munetaka Murakami），在大聯盟初登場便展現了令人難以置信的統治力。今（30）日對陣釀酒人之戰，村上再次擊出全壘打，達成開季連續三場比賽開轟的壯舉，不僅刷新日籍球員紀錄，更引發美國媒體瘋狂討論，甚至直指他將是「下一個大谷翔平」。村上宗隆今日以「第2棒、一壘手」身分上場，在2局下半將一顆時速149公里的切球掃出右中外野牆外。這不僅是他個人連續三場比賽全壘打，更超越了2006年城島健司（西雅圖水手）連兩場開轟的日籍球員紀錄。根據大聯盟官方統計，村上是MLB史上僅有的4位能達成「生涯前三戰皆開轟」的球員之一。對此，MLB官網稱讚這是「驚人的職業生涯起點」，《CBS Sports》則給出了「100分的滿分開局」之極高評價。隨著村上的火力全開，《新聞週刊》（Newsweek）電子版更以「村上宗隆可能是下一個大谷翔平」為題報導。文中指出，雖然村上不具備大谷那樣的投打二刀流天賦，但他在打擊區展現出的強韌意志與驚人長打力，絕對足以媲美那位曾四度拿下MVP的指標性球員。《運動畫刊》（Sports Illustrated）則指出，村上宗隆已迅速成為白襪隊的新一代球星，「對手投手顯然已經開始對他產生恐懼，這在最初的幾場比賽中表現得淋漓盡致。」儘管白襪隊開季苦吞三連敗，但美媒《ClutchPoints》分析認為，白襪隊在2024與2025年接連低迷後，村上宗隆這位大物自由球員的加入，無疑是重建之路的重要一步。報導稱：「村上的表現遠超預期，他將是白襪隊重返季後賽競爭行列的關鍵黑馬。」