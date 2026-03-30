效力於芝加哥白襪隊的日本強打村上宗隆（Munetaka Murakami），在今（30）日對陣釀酒人的比賽中，再度展現「和製大砲」的驚人威力。他於第2局擊出個人賽季第3支全壘打，達成開季連續3場比賽開轟的壯舉。儘管白襪隊開季苦吞3連敗，但村上宗隆異次元等級的表現已成為全美焦點。美國媒就透過數據分析，直言村上宗隆的長打能力驚人，力量也不輸大谷翔平，堪稱天生的怪力男。
數據解析 純長打率「1.000」展現極致怪力
村上宗隆在開季前3場比賽中，繳出打擊率.333、3支全壘打、3分打點、上壘率.538、長打率1.333以及OPS 1.871的亮眼成績。更令數據專家驚嘆的是，用來衡量球員純粹長打能力的指標「ISO（純長打率，長打率減去打擊率）」竟高達1.000。在MLB指標中，ISO達到.200即被視為「優秀」，村上宗隆目前的數據完全突破常理。
村上宗隆於2025年底與白襪簽下2年總額3400萬美元（約53.7億日圓）的合約，這份合約當時被美媒視為球團的一場「豪賭」。若表現出色，他在28歲時將能以自由球員身分挑戰更高額的天價合約；若失敗，則可能面臨大聯盟生涯早逝的命運。
美媒力贊：綜合力量匹敵大谷翔平
《新聞週刊》（Newsweek）記者泰勒．艾爾茲伯格（Tyler Erzberger）針對村上宗隆的開局表現給予極高評價。他指出，雖然村上宗隆不具備大谷翔平（Shohei Ohtani）那樣的投球天分或運動能力，但單就「肌肉力量」與「綜合爆發力」而言，村上已證明自己足以與這位二刀流巨星匹敵。
艾爾茲伯格力陳：「村上宗隆已成為2026賽季開幕週的主角之一。如果他能持續這樣的發揮，他將成為這場豪賭中的大贏家，而白襪隊也將擁有一塊重建球隊的核心拼圖。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
村上宗隆在開季前3場比賽中，繳出打擊率.333、3支全壘打、3分打點、上壘率.538、長打率1.333以及OPS 1.871的亮眼成績。更令數據專家驚嘆的是，用來衡量球員純粹長打能力的指標「ISO（純長打率，長打率減去打擊率）」竟高達1.000。在MLB指標中，ISO達到.200即被視為「優秀」，村上宗隆目前的數據完全突破常理。
村上宗隆於2025年底與白襪簽下2年總額3400萬美元（約53.7億日圓）的合約，這份合約當時被美媒視為球團的一場「豪賭」。若表現出色，他在28歲時將能以自由球員身分挑戰更高額的天價合約；若失敗，則可能面臨大聯盟生涯早逝的命運。
美媒力贊：綜合力量匹敵大谷翔平
《新聞週刊》（Newsweek）記者泰勒．艾爾茲伯格（Tyler Erzberger）針對村上宗隆的開局表現給予極高評價。他指出，雖然村上宗隆不具備大谷翔平（Shohei Ohtani）那樣的投球天分或運動能力，但單就「肌肉力量」與「綜合爆發力」而言，村上已證明自己足以與這位二刀流巨星匹敵。
艾爾茲伯格力陳：「村上宗隆已成為2026賽季開幕週的主角之一。如果他能持續這樣的發揮，他將成為這場豪賭中的大贏家，而白襪隊也將擁有一塊重建球隊的核心拼圖。」