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▲從日本轉戰美國，佐佐木朗希的過程一直存在著爭議。（圖／美聯社／達志影像）

▲佐佐木朗希朗希春訓時調整球種是事實，道奇隊總教練Dave Roberts也安排他在台灣時間3月31日上午10點先發登板對守護者，這安排自然也引發不小爭議。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

24歲的洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希在美國時間3月23日對同城天使隊的熱身賽中，先發2局，雖然沒有被敲安打，但投出5次四壞球和2次觸身球，失掉5分，讓人不禁懷疑「朗希也開始壞掉了嗎？」事實上，比他更早掙扎於這種可能染上「投球失憶症」（Yips）困境的年少強投，還有曾在2024年成為讀賣巨人隊史首位2000年後出生開幕戰先發投手的戶鄉翔征，他在22日熱身賽對樂天金鷲中繼1局被敲3安打，投出2次觸身球，失4分，之後被下放二軍，開季與一軍無緣。從日本轉戰美國，佐佐木朗希的過程一直存在著爭議。從他只在日職一軍經歷4個不完整球季且只有23歲就要挑戰大聯盟，就已經出現「太早了」的聲音，道奇簽下他後，卻不是先放在3A或2A打底，而是直接在去年開季就擺進大聯盟先發輪值，美、日球界都出現不少關於「rush」（揠苗助長）的論調。爾後他在5月進傷兵名單，順便調整，臨近季末開始在小聯盟投復健賽，進度並不順利，道奇卻讓他在季後賽中支援牛棚。確實，朗希在去年季後賽的後援登板表現不俗，對道奇完成連霸有著不小貢獻，但那又如何？季後賽只是他野球人生一個短暫的過程而已。春訓的5次登板，佐佐木朗希全都失分，總共7.1局投球就出現13次四壞球，平均每局出現近2次保送，防禦率15.58，每局被上壘率也高達2.77。前日本火腿投手岩本勉3月29日在自己的youtube頻道「岩本勉チャンネル」（12.1萬訂閱者）分析朗希的近況時特別提到，認為他已經處在「進入投球失憶症的邊緣」。投球失憶症泛指「心理因素所導致的運動障礙」，不限於投手，甚至不限於棒球，「Yips」最早還是從高爾夫球衍生出來。台灣選手中最讓人印象深刻的例子是郭泓志，生涯經歷過9次手術的他曾在2008、2011年面臨嚴重的「Yips」症狀，最終成功克服心魔後，心理強韌度更高，於是2013年經典賽預賽中後援登板被姜正浩轟逆轉全壘打，導致中華隊輸給韓國，這樣的挫折無法擊倒他。要治療投球失憶症沒有絕對正確的辦法，一般來說是透過大量的練習，再輔以心理師的協助。近期才剛上檔，由龜梨和也主演的日劇《逆轉球團》中有一段劇情是，球團剛從選秀會挑中的韓國新秀強投，在訓練時出現「Yips」症狀，在一場季前練習賽中，中繼登板投球時，連續投出12個壞球，形成無人出局滿壘局面，下一棒面對全壘打好手，一開始又是連投3個壞球，於是監督喊暫停，上到投手丘。結束暫時時間後，年輕強投所投出的第一球就挨了滿貫全壘打，之後又被連續敲安打，再多失3分，但教練團和球團人作人員都露出開心的笑容，只因他能投進好球帶了。劇情回顧投手丘上的對話，監督說：「我要你三振掉對方。」年輕強投說：「我辦不到…」於是監督做出指示：「那就被敲全壘打好了。」沒有好球3壞球之下要三振對手的重砲手，是真的很難，但被挨轟就容易多了，只要將球塞進好球帶就好，於是年輕強投雖然單局失7分，但投球失憶症卻也因而遠離。雖然日劇的劇情是編的，現實中的狀況也不太容易有如此戲劇性的發展，但這段劇情確實可以詮釋「Yips」的關鍵特色─「丟不進去」。現實中，未能解決投球失憶的例子也不少，像是胡金龍，過去他是國內最好的游擊手，但在紐約大都會時期出現投球（傳球）失憶症，最終轉戰外野，一直到選手生涯結束都不再回來守內野。然而，佐佐木朗希的狀況真的如此危急嗎？岩本勉認為朗希目前有著嚴重的「迷惘」，「他投球時可能會想『我現在的姿勢正確嗎？』、『這樣投真能解決打者嗎？』腦中充斥著種種自我懷疑，這些迷惘讓投球效果大打折扣，發揮不了平常一半的水準，現在給我的感覺是『佐佐木朗希終於也面臨撞牆期了』。」朗希春訓時調整球種是事實，道奇隊總教練Dave Roberts也安排他在台灣時間3月31日上午10點先發登板對守護者，這安排自然也引發不小爭議。而在戶鄉翔征的部分，一般認為他走下坡的起點是2024年世界12強棒球賽冠軍戰中，單局被林家正、陳傑憲各敲一支全壘打，失掉4分。是不是真的如此？仍是無法有定論，說不定連他自己都不能確定。但戶鄉在去年6月第二次被下放二軍後，確實說過自己的問題在於心理部分。這次在季前被下放後，29日在二軍先發6局，被敲6安打，失3分，內容還可以，但極速只有145公里，速球品質仍待提升，還有不少待解決的課題。