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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）多倫多藍鳥今（31）日主場迎戰科羅拉多洛磯，球場上出現了令台日球迷引頸期盼的「夢幻對決」。曾共同效力於2026世界棒球經典賽日本武士隊的明星投打組合——，同時也是過去日職讀賣巨人的好隊友，在轉戰大聯盟後首度正面交鋒。最終，洛磯王牌菅野智之展現老練身手，在首個打席中以一記凌厲的卡特球讓岡本和真揮空吞K，成功拿下兩人在最高殿堂的首回合較量。此役岡本和真以藍鳥隊「第7棒、三壘手」先發上場。兩人的對決發生在二局下半、兩出局無人在壘。面對昔日巨人隊的王牌前輩，岡本和真在球數纏鬥至滿球數後，菅野智之祭出一顆位於好球帶偏高位置的岡本雖然果斷揮棒，但未能精準捕捉球心導致揮空三振，由菅野智之暫時取得領先。菅野今日展現極佳的壓制力，開局2局僅被敲1安、投出2次三振且無失分。儘管此役首打席吞K，但岡本和真的開季狀態其實相當優異。他在前一場對戰運動家時，才剛敲出大聯盟生涯，開季前3場累計12打數4安打，打擊率穩定維持在。岡本表示，自己每天都在不斷調整，「希望能增加更多高質量的打席。」談到與菅野的對決，岡本賽前難掩感性地表示，菅野是他剛進職業球壇時最尊敬的王牌前輩，「提到讀賣巨人就會想到他，能在這個舞台交手真的很難得。」兩位球員從日職傳統強權的戰友，到如今大聯盟分屬兩隊的對手，這場對決不僅是技術的較量，更是職棒生涯傳承的縮影。除了日籍球員的焦點對決，藍鳥隊本季開局表現十分強悍。在前一系列賽中，藍鳥投手群三場比賽共送出驚人的，刷新了大聯盟與隊史紀錄。而在今日對戰洛磯的比賽中，藍鳥也試圖延續這股壓制力。