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洛杉磯道奇隊今（31）日將在主場與克里夫蘭守護者展開系列賽。本場比賽焦點全在迎來大聯盟生涯第二年、本季例行賽首度先發的「令和怪物」佐佐木朗希身上。對此守護者教頭十分謹慎提出對決的秘訣，並表示：「他絕對不是個容易對付的投手。」道奇隊預計在這一系列賽連3場推出日籍先發投手，寫下大聯盟史上首次由同一支球隊連續三場由日本投手掛帥的奇景。佐佐木朗希在今年的春訓熱身賽表現並不穩定，4場出賽僅拿下1勝，防禦率高達15.58，讓許多日、美球迷擔心他面對大聯盟打者的壓制力。然而，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今日的賽前記者會上展現十足的信心，透露佐佐木日前的牛棚練投狀況極佳。「希望他能從熱身賽的起伏中重新站起來。」羅伯斯表示：「我們期待他主動攻擊打者，混合使用球種來達到壓制效果。他已經準備好在投手丘上大展身手，這種積極的心態是非常好的跡象。」守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）也對佐佐木朗希高度戒備。回憶起兩週前在熱身賽的交手，守護者雖在首局靠著滿貫砲一舉攻下4分大局，但佐佐木隨後迅速修正，讓守護者在接下來的兩局一籌莫展。沃特指出：「對抗他不能只等四壞球，必須主動進攻。不只要準備好應對他的火球，他的指叉球與變化球同樣出色。他絕對不是個容易對付的投手，我們的打者必須做好準備，不能追逐好球帶外的引誘球。」除了佐佐木本季的先發首秀，大谷翔平今日依舊擔任「第一棒、指定打擊」，值得注意的是大谷翔平近期連12打席都沒有打出安打，但道奇球迷還是很期待大谷能在此役敲出本季首轟。此外，道奇隊的日籍投手戰力創下歷史。除了今日的佐佐木朗希，後天預計由山本由伸先發。山本由伸在日前開幕戰中，主投6局僅失2分奪勝，成為史上首位連續兩年在大聯盟開幕戰奪勝的日本投手，今日他也進入牛棚練投31球，為後天的賽事做準備。