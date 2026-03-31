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帶著2025年韓職（KBO）投手四冠王與年度MVP的光環，多倫多藍鳥隊新援龐塞（Cody Ponce）在今日迎來了意義非凡的復出首秀。這是他睽違1639天、整整5年後再度踏上大聯盟投手丘。然而，命運卻開了一個殘酷的玩笑，龐塞在主場對陣科羅拉多落磯的比賽中，僅投2.1局便因右膝疑似重傷，最終在全場注目下搭乘醫療車離場，復出首戰竟以悲劇收場。龐塞在開賽初期表現相當穩定，首局就靠著犀利的滑球讓對手三連退，重現去年在韓職韓華鷹隊時期（17勝1敗、防禦率1.89）的宰制力。即便第二局被敲出長打，他仍展現強大心臟化解危機。然而比賽進行到3局上，戰況突然失控。龐塞先是投出保送與暴投，隨後在投球準備動作中身體重心失衡踩空，被主審判定「投手犯規」導致失分。雪上加霜的是，在處理一記內野滾地球時，龐塞轉身補位右膝疑似扭傷，當場痛苦倒地並用球帽遮臉，神情極度沮喪。藍鳥隊隨即啟動醫療程序，將其載離球場。前途未卜對於季後豪擲3年3000萬美元（約9.6億新台幣）簽下龐塞的藍鳥隊而言，這無疑是沉重打擊。龐塞在春訓期間防禦率僅，被視為填補受傷球員空缺的救星。目前的藍鳥隊先發輪值已是傷兵滿營，包括：比柏（Shane Bieber）、耶薩維奇（Trey Yesavage）與貝瑞歐斯（Jose Berrios） 等強投目前都在傷兵名單中。原本被寄予厚望的龐塞，如今也面臨長期缺陣的風險，這讓藍鳥隊的開季布局陷入極大混亂。龐塞回歸大聯盟首秀儘管失掉1分，但其三振能力與球威依然具備大聯盟水準。藍鳥隊表示，龐塞將接受進一步的MRI核磁共振檢查，以確認右膝傷勢是否涉及韌帶損害。