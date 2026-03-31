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洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今（31）日賽前記者會中再度確認，大谷翔平將於明（1）日對陣克里夫蘭守護者隊的比賽中，睽違3年再度以「開季先發輪值」身分重返投手丘。羅伯斯進一步透露大谷翔平本季先發首戰的使用方針是：「投滿6局、球數沒有上限。」此外，大谷翔平自開季以來已經12個打席沒出現安打，不免讓人感到憂心，不過歷史數據顯示本季首轟在不久後就會出現。經歷第二次右肘手術復健的大谷翔平，今年開季便重回先發輪值。針對大谷明日本季例行賽首戰的投球任務，羅伯斯教頭定調，基本上以「6局」為初步目標。「這是一個流動的過程。」羅伯斯表示，「理想狀況是投滿6局，如果效率極佳，甚至不排除讓他投到第7局。我們不會因為達到預設的投球數就硬性把他換下來，贏球才是首要任務。如果他投得很出色，我們會根據戰況做出對球隊最有利的決定。」至於整個賽季的投球局數管理，羅伯斯透露目前並未設定死板的目標數值，「我們會根據他每場的感覺與體能狀態隨時調整，必要時會增加休息天數，關鍵在於持續與大谷保持溝通。」大谷翔平在開季前3場比賽中，累積13個打席只擊出1支安打，並選到4次四壞球保送。根據歷史數據顯示，大谷在大聯盟過去8個賽季中，開季首轟平均出現在第4.5場比賽（約17.4個打席）。去年大谷在開季第2場比賽就炸裂，而2024年則是在第9場、第37個打數才擊出首發全壘打，該季最終還是繳出當時國聯新紀錄的54轟。有趣的是，數據指出大谷一旦擊出球季首轟，高達75%的機率會在下一場比賽接連開轟。明日對陣守護者，大谷不僅要登板投球，更要以打者身分迎戰。守護者先發輪值中，大谷交手威廉斯（Gavin Williams）與拜比（Tanner Bibee）頗有心得，曾分別敲出1發及2發全壘打。若明日守護者因拜比肩部不適改由牛棚接力，大谷對牛棚左投阿拉德（Kolby Allard）表現也相當搶眼，生涯對戰15打數擊出3安，且全部都是長打，包含2轟與1支三壘安打。