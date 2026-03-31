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效力洛杉磯道奇隊的日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希，於今（31）日在主場迎戰克里夫蘭守護者隊，迎來本賽季的首場先發。佐佐木此役展現出與熱身賽截然不同的穩定度，主投4局僅失1分，最快球速來到99.5英里（約 160.1 公里），雖然最終無緣勝投，但他的壓制力也讓球迷稍微放心。佐佐木朗希在今年春訓期間表現極度掙扎，4場出賽防禦率高達15.58，特別是最後一場對陣天使隊時，僅投2局就投出驚人的8次保送。今日迎來例行賽首戰，他重拾「令和怪物」身手，前兩局不僅飆出超過160公里的火球，更展現優異的卡特球與指叉球，讓守護者打線難以發揮。比賽進行到 3 局上，佐佐木遭遇此役最大的考驗。先是被守護者8棒赫吉斯（Austin Hedges）敲出二壘安打，隨後因犧牲觸擊與關（Steven Kwan）的適時安打失掉1分。面對一、三壘有人的危機，佐佐木接連以拿手的指叉球三振強打拉米瑞茲（José Ramírez），並讓曼札多（Kyle Manzardo）擊出飛球出局，將傷害降到最低。第4局佐佐木雖投出保送，但隨即穩定下來完成任務，5局續投時被接連敲安後，留下一、三壘的危機退場。最終接替的牛棚大將史考特（Tanner Scott）成功替他守下危機。佐佐木此役在4局的投球中送出4次三振、被敲4安、只投了2次保送，球數來到74球，這與他去年因右肩擠壓症候群缺陣後的復健狀況相比，展現了良好的續航力。去年佐佐木朗希在例行賽僅出賽10場，但在季後賽轉任牛棚後大放異彩，9場登板防禦率僅0.84，是道奇隊勇奪世界大賽冠軍的隱形功臣。今年是佐佐木挑戰大聯盟的第二個賽季，教練團對他寄予厚望，希望他能穩定留在先發輪值。