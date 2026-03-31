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效力洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希，於今（31）日在主場迎戰克里夫蘭守護者隊，迎來本賽季個人首場先發。雖然最終無緣奪下本季首勝，但佐佐木展現出遠優於熱身賽的穩定控球，主投4局僅失1分、飆出4K的同時也只投出2次保送，最快球速飆破160公里。退場時，全場道奇球迷響起如雷掌聲，美國、日本媒體紛紛給予正面評價，認為他已跨出了成功的第一步。佐佐木朗希在春訓期間4場出賽防禦率高達15.58，控球不穩一直是外界擔憂的焦點。今日首局面對守護者開路先鋒關（Steven Kwan），一顆低角度卡特球原被主審判為好球，但在關提出ABS挑戰後改判為壞球。儘管開局就出現波動，但佐佐木並未自亂陣腳，隨後以卡特球將關三振出局。隨後面對開季3戰狂轟4砲的重砲手德勞特（Chase DeLauter），佐佐木飆出98.2英里（約158公里）速球讓他擊出滾地球出局。雖然一度被強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲安並遭盜壘，但佐佐木最終以99英里（約159.3公里）速球壓制曼札多（Kyle Manzardo），成功克服過往容易失分的「首局魔咒」。佐佐木在第2局投出三上三下；第3局雖被對手靠著連續長打與高飛犧牲打丟掉1分，但他隨後用招牌指叉球三振拉米瑞茲、讓曼札多擊出飛球，將傷害降到最低。5局上被首名打者敲安後，教練團決定換投，佐佐木在全場掌聲中退場。擔任《NHK BS》球評的前職棒名將岡島秀樹表示：「大家在春訓都很擔心，他在例行賽首戰能投滿4局非常關鍵，這種內容應該讓相信他並安排在輪值中的總教練鬆了一口氣。」《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）也在社群媒體點評：「佐佐木的控球明顯提升，78球中有45顆好球，指叉球和新球種卡特球也發揮了極佳的引誘效果。整體而言，這對春訓面臨低潮的他來說，是個非常正向的初登板。」《The Athletic》記者吳凱蒂（Katie Wu）也給出及格的分數，認為佐佐木今天的投球內容絕對能讓他有下一場先發的機會。5局上佐佐木在被敲出安打後退場，此時全場道奇球迷響起如雷掌聲。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在場邊與他握手的同時，也以拳頭輕敲他的胸口兩下示意。日本網友紛紛在社群平台留言：「希望他能繼續投出這樣的內容」、「他正在為賽季做準備」、「幹得好」、「這是下一場比賽的好兆頭」、「比熱身賽好多了」、「我們期待他下次有更好的表現！」