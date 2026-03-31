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洛杉磯道奇隊今（31）日在主場以2：4不敵克里夫蘭守護者，吞下開季4場比賽以來的首敗。各界矚目的「令和怪物」佐佐木朗希此役迎來例行賽初登板，主投4局只掉1分，雖然不幸承擔敗戰，但他在賽後受訪時坦言，對於能擺脫春訓陰霾、重新找回控球節奏感到振奮，直言：「能與打者正面對決是最大的收穫。」佐佐木朗希在春訓期間狀態低迷，4場出賽防禦率高達15.58，在8.2局中就投出17次四死球。今日站上大聯盟例行賽投手丘，他賽後坦承其實自己壓力很大：「老實說，我自己是最不安的那個人。」不過佐佐木今日表現與熱身賽判若兩人，首局就飆出99.5英里（約160.1公里）火球。他全場用了78球，其中有45顆好球，好球率提升至57.7%，相較春訓多場比賽好球率不足50%的慘況有顯著進步。佐佐木透露：「在投手教練的建議下，我調整了投球機制，並增加了卡特球的比例，這讓我能更穩定地控制球路。」佐佐木今日主投4局被敲4安、送出4次三振與2次四壞球。唯一的失分出現在第3局，他在被對手敲出二壘安打後，遭守護者開路先鋒克萬（Steven Kwan）擊出高飛犧牲打失分。儘管因球隊打線熄火吞下敗投，但當他在第5局被換下場時，道奇球場的球迷仍給予熱烈掌聲。佐佐木表示：「雖然還有進步空間，但整體來說我能用自己的球路與對手正面對決，這點非常好。」