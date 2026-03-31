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洛杉磯道奇今日派出日籍強投佐佐木朗希掛帥先發，在本季的初登板中朗希主投4局被敲出四支安打失掉一分，共投出四次三振兩次保送，然而道奇本場打線熄火，佐佐木朗希苦吞敗投。面對首名打者史蒂文·關（Steven Kwan），在球數一好一壞時投出的低角度卡特球一度被判定為好球，但經由關提出的ABS挑戰後改判為壞球。佐佐木朗希表示：「就視覺上來看，我也覺得偏低。只是比起我所看到的景象，那球其實非常接近好球帶，關於這點我反而覺得『喔，原來那裡也會判啊』，並隨即轉換心情繼續投球。」儘管出現了可能打亂節奏的判定，但他仍穩住心情持續守下最容易失分的第一局。當賽後被問及ABS系統對自己是否有益時，他表示：「應該是一半一半吧。」並坦率地說出想法：「好球就是好球，壞球就是壞球，僅此而已。是的，我並沒有特別的感覺。」今年春訓佐佐木朗希留下四場登板紀錄，其中3場在首局失分。這場比賽成功跨越首局的課題並掌握住節奏是非常重要的。第2局讓對方三上三下；第3局雖然被首位打者赫吉斯（Austin Hedges）擊出右外野邊線二壘安打，跑者隨後經由犧牲觸擊上到三壘，並被關擊出先制二壘安打失分，但他迅速轉換心情，以最低失分結束該局。他回顧道：「在那之後能持續攻擊好球帶是很不錯的。接下來也會繼續重視避免製造大局。」