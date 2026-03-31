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效力於福岡軟銀鷹隊的台灣王牌徐若熙，預計將於明（1）日在客場對陣東北樂天金鷲的比賽中，迎來旅日生涯的例行賽初登板。在日媒《Sponichi Annex》報導中，開頭第一句話就封徐若熙是「台灣No.1右投」，並談到徐若熙昨日在牛棚投了48球，受訪時展現自信笑容表示：「我會盡我所能，做到最好。」徐若熙在代表台灣出戰2026世界棒球經典賽（WBC）後，回到軟銀進行了兩場實戰調整。18日對陣中日龍的熱身賽中，他主投近6局僅被敲3安失1分；隨後在26日二軍對戰廣島的比賽中，首度挑戰日本戶外球場，繳出5局失1分的優質表現。面對明日即將在氣溫較低的仙台客場登板，徐若熙笑容滿面地表示：「我已經針對寒冷天氣做好了早起熱身的準備，目前狀態非常好，目標是發揮出百分之百的實力。」徐若熙旅日首年就成功擠進軟銀強大的先發輪值，背後也有一段溫馨故事。在球季開幕前，與他共同競爭先發席位的隊友們，包括史都華（Carter Stewart）、松本晴、大津亮介、上澤直之以及上茶谷大河等人，特別在福岡市內的烤肉店為他舉辦了「若熙歡迎會」。徐若熙感動地表示：「大家真的都非常溫暖。」這場歡迎會不僅化解了隊內競爭的煙硝味，更展現出軟銀洋投與本土投手群之間的深厚情誼。徐若熙希望能將這份感謝的心情轉化為場上的動力，用勝投回報隊友與球迷的期待。軟銀隊的先發輪值也已趨於穩定，緊接在徐若熙之後，系列賽第三戰將由大津亮介掛帥。今年改穿傳奇背號「19」號的大津表示：「這對我來說是作為職業球員全新的起點，真正的勝負從現在才開始。」