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▲守護者在3局製造得點圈危機，佐佐木朗希成功解圍，最能說明他是「大場面投手」本質的一顆球。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇投手佐佐木朗希在31日於主場迎戰克里夫蘭守護者，迎來本季先發初登場。他主投4局僅失1分，飆出4次三振，以78球順利完成任務。在春訓防禦率高達15.58的低迷陰影下，這場精采表現無疑替他在大聯盟開季輪值中重新站穩了一席之地，也讓滿場的道奇球迷暫時鬆了一口氣。外界對佐佐木朗希的疑慮絕對不是空穴來風。他在春訓的4場先發累計僅投8.2局，防禦率是慘不忍睹的15.58，甚至狂投出15次保送。其中一場出賽更寫下連一個出局數都沒能抓到便黯然退場的窘境。道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)當時也公開承認子弟兵的狀況確實不理想，但羅伯茲力排眾議，始終未曾改變將他排入開季輪值的計劃。佐佐木朗希本場均速達97.6英里，最高時速更飆至99.5英里，這項數據直接證明了去年的肩傷對他的球威並未造成長期影響。全場投出的78球中有45顆好球，並製造了9次揮棒落空。整場比賽最危險的時刻出現在第3局，海吉斯(Austin Hedges)敲出二壘安打後，關(Steven Kwan)適時補上打點讓守護者先馳得點。面對隨之而來的亂流，佐佐木朗希展現了強大的心理素質，他隨即讓重砲拉米瑞茲(Jose Ramirez)揮棒落空三振，接著再讓曼薩多(Kyle Manzardo)擊出高飛球出局，完美化解進一步的失分危機。這種臨危不亂的危機處理能力，正是他春訓期間最讓教練團擔心、如今卻成功克服的一塊障礙。道奇敢在開季頂著巨大的輿論壓力把球交給佐佐木朗希，很大程度上源自於去年季後賽他親手存下的那份「信任存摺」。他在2025年世界大賽以牛棚身份出賽9場，繳出防禦率0.84與3次救援成功的鬼神數據，絕對是道奇連霸路上的隱形功臣。道奇總管戈麥斯(Brandon Gomes)在賽後受訪時直言不諱地表示，佐佐木朗希曾在5萬人面前的大舞台證明過自己，球團深知他具備這樣的能力，現在要做的就是讓他找回節奏、穩定串連所有球路。首戰成功壓制守護者，替道奇大聯盟史無前例的「日本三連星」打響了第一砲，但這並不代表春訓的疑慮就此徹底煙消雲散。佐佐木朗希今年面對的是整個漫長賽季的先發體力考驗，而不只是一場聚光燈下的重返舞台。目前道奇輪值後段仍存在不穩定性，強投史奈爾(Blake Snell)預計要到5月底才能歸隊。佐佐木朗希能否在這段空窗期保持健康、穩定貢獻先發局數，才是球團關注的真正問題，不過至少在31日這個夜晚，他用手中的火球，給出了所有人當下最需要的答案。