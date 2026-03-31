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中華職棒台鋼雄鷹今（31）日作客桃園球場，踢館樂天桃猿，頭號球星王柏融此役登錄一軍，並且扛先發第7棒、左外野手，雄鷹總教練洪一中賽前受訪時指出，王柏融身體無大礙，只是開季前手部微恙，因此沒有登錄，但仍跟著隨隊練球，目前身體沒問題自然就回到一軍出賽，「只是說他有幾天沒有比賽，所以（棒次）排後面一點。」本季是王柏融返台第3個球季，目前在中職累積96支全壘打，有望在本季達成生涯百轟的紀錄。在季前的官辦熱身賽，王柏融出賽8場，17打數3支安打，打擊率1成76，在開幕戰前夕，聯盟公布一軍登錄名單中，並未看到王柏融。洪總今日受訪時表示，王柏融身體無大礙，只是前陣子手有一點怪怪的，因此開季先沒放到一軍登錄名單，但仍隨隊練習，每日觀察狀態。洪總表示，王柏融每日都有參與練習，「他沒有離開過，一開始身體有一點微恙，因為如果登錄了，假如他不舒服下來（二軍），就有10天限制。」洪總說，上週未登錄王柏融，因此隨時都可以上一軍，「沒有時間限制，所以我們第一場就沒有登錄了，今天就登錄就先發。」洪總表示，上週就當作觀察期，王柏融目前正常守備、打擊，此役進入先發打線，打第7棒、左外野手，「他的棒次排比較後面一點，排第7棒，負擔不要那麼重。不用觀察，他正常了，只是說他有幾天沒有比賽，所以排後面一點。」