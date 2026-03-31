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中華職棒「衛冕軍」樂天桃猿今（31）日回到大本營桃園球場，迎戰台鋼雄鷹，打線做出變陣，前2戰扛開路先鋒的何品室融改打第9棒，連2戰開轟的陳晨威則是從第3棒往前至第2棒。桃猿總教練曾豪駒表示，有看到何品室融好的地方，才會讓他繼續面對高強度賽事，也希望何品室融調適好心理，把好的一面展現出來。桃猿在聯盟開幕戰以3：2逆轉中信兄弟，取得本季首勝，不過29日面對味全龍遭到逆轉，首週戰績1勝1敗，今日回到大本營桃園交手雄鷹。此役打線也做出變動，前2戰扛開路先鋒的20歲小將何品室融，此役改打第9棒，前2戰扛第3棒的陳晨威則是往前至第2棒。何品室融在官辦熱身賽繳出打擊率5成的火燙表現，開季從一軍出發，前2戰累積8打數無安打，此役改打第9棒，桃猿總教練曾豪駒表示，何品室融在熱身賽有展現不錯的能力，「當然我們有看到他好的東西，才會讓他有機會繼續去面對這樣高強度的比賽。也希望說他趕快去把自己的心理調適好，把好的（一面）展現出來。」談到何品室融前2戰8打數無安打，曾總認為，「前2戰的投手都很頂尖，可能在適應上還沒抓到自己的節奏。」此役將碰上同為洋投的後勁（Bradin Hagens），曾總仍對何品室融有信心，「我相信這一場，他在之前面對後勁的投球，應該是有一些自己對戰的方式，可以去展現出來。」另外，前2戰扛第3棒都敲出全壘打的陳晨威，此役棒次往前至第2棒，曾總解釋單純調整順序，「晨威狀況好，我們會希望這樣的調整，可以讓整個打線的串聯更好。」